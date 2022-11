Justin Bieber enloqueción con el gol ‘in extremis’ de Gareth Bale en la final de LAFC ante Philadelphia Union

Este sábado 5 de noviembre el conjunto de LAFC se consagró campeón de la MLS por primera vez en su historia en un partido de infarto que tuvo seis goles y se definió por penales. El cantante Justin Bieber fue una de las tantas estrellas que estuvo presente en el Banc of California Stadium y se le pudo ver celebrar de forma desenfrenada el gol de Gareth Bale a un minuto de acabar el partido.

A través de las redes sociales trascendieron varias imágenes y videos de Justin en el estadio apoyando al equipo angelino. Incluso desde la cuenta en Twitter del club compartieron fotos. Sin embargo, fue un video de su reacción al gol de Bale lo que se haría viral.

Rondaba el minuto 129 del segundo tiempo extra luego que árbitro decidiera añadir nueve de compensación. Faltaba tan solo un minuto para finalizar el encuentro y Philadelphia Union dominaba las acciones 3-2, cuando un centro lateral de Palacios fue cabeceado por Gareth Bale para empatar el encuentro y forzar los penales.

La reacción de Bieber fue de emoción absoluta y se lanzó sobre los brazos de una de las personas que tenía a su lado y vestía una playera de LAFC. El canadiense apretaba el puño en clara señal de festejo y fue abrazado por otras dos personas en medio de las miradas y sonrisas de los que estaban alrededor.

El joven cantante no fue el único famoso presente. Antes y durante el encuentro la cuenta oficial en Twitter de LAFC posteó algunas fotografías de la leyenda de la NBA Magic Johnson apoyando a la institución angelina.

Incluso el exjugador de baloncesto tuiteó nada más acabar la primera parte del encuentro. “Vamos LAFC. Arriba 1-0 al final de la mitad”. Let’s go @LAFC!! Up 1-0 at the end of the half! pic.twitter.com/ObltEwpW2C— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 5, 2022 Honorary Falconer. LA Legend.



Thank you to Honorary Falconer, @MagicJohnson. Falcon Flight presented by @UOPX. pic.twitter.com/6gq9rbQ56D— LAFC (@LAFC) November 5, 2022

Cabe destacar que Johnson forma parte de la propiedad del conjunto californiano junto al actor Will Ferrell. De hecho, su compañero de profesión Owen Wilson ha estado presente en varios encuentros de Playoffs en Banc of California. Magic Johnson, otra cara conocida en la #MLSCup. Cabe reseñar que forma parte de la propiedad de #LAFC, que, entre otros, también tiene al actor Will Ferrell. De hecho, su compañero de profesión Owen Wilson ha sido un fijo en el Banc of California estos #MLSCupPlayoffs.



🌟🌟🌟 pic.twitter.com/GxtUY3Eavq— Mario Reinoso (@MarioReinoso17) November 5, 2022

LAFC consiguió el primer título de su historia en la MLS luego de hacer una gran campaña en la fase regular y los playoffs.

Te puede interesar:

·John McCarthy fue el héroe inesperado de LAFC tras la lesión de Maxime Crépeau que lo privará de estar en Qatar 2022 con Canadá

·Los Angeles tiene nuevo campeón: LAFC se corona en la MLS Cup por primera vez tras derrotar en penales a Philadelphia Union

·Reportero confundió a un jugador de LAFC con uno de Philadelphia Union antes de la final de la MLS (Video)

**