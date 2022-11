Pyongyang promete respuesta militar a la “Tormenta Vigilante”

Corea del Norte anunció que responderá a las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur con acciones militares “sostenidas, firmes y abrumadoras”, según la agencia oficial norcoreana.

La advertencia se produce en el contexto de una serie de pruebas de misiles realizadas por Pyongyang en las últimas semanas, incluido el lanzamiento el sábado de cuatro misiles balísticos, días después de que Estados Unidos y Corea del Sur concluyeran los mayores ejercicios militares aéreos realizados hasta la fecha.

Un comunicado del Estado Mayor del Ejército Popular Coreano indicó que “continuaremos respondiendo a todas las maniobras contra (Corea del Norte) de parte del enemigo con medidas militares prácticas sostenidas, firmes y abrumadoras”, informó la agencia KCNA el lunes.

North Korea’s ramped up missile provocations last week highlight the deepening divide between the West and Pyongyang's allies China and Russia, building more tension on the Korean Peninsula.https://t.co/YWvNgR6YEm

