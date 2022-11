Andy Taylor, ex guitarrista del grupo Duran Duran, anuncia que padece cáncer de próstata en etapa 4

El 5 de noviembre el grupo británico Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, pero durante la ceremonia en Los Ángeles se informó que el guitarrista Andy Taylor -integrante original de la banda- no pudo asistir debido a que desde hace meses enfrenta una batalla contra el cáncer de próstata.

El vocalista Simon LeBon informó que a Taylor se le diagnosticó la enfermedad hace cuatro años; posteriormente leyó una carta en la que el músico, aparte de agradecer a sus compañeros y ese reconocimiento, explicó la situación: “Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional…Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura. Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento de extensión de vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés, y a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto en que tanto física como mentalmente, estaría empujando mis límites”.

Poco después de la ceremonia el mensaje completo del músico de 61 años se publicó en el sitio oficial de Duran Duran. Andy Taylor, junto con LeBon, John Taylor, Roger Taylor y Nick Rhodes formó la banda en 1980, dejándola en 1986 para comenzar una carrera como solista, logrando ese año los sencillos de éxito “Take it easy” y “When the rain comes down”. En 2001 regresó para la grabación del álbum Astronaut, promovido con una exitosa gira mundial, pero cinco años después se separó definitivamente del grupo.

