Destrozan a José Joel por cantar a ritmo de cumbia temas de José José: “Mejor que se siente”

A través de redes sociales causaron revuelo una serie de videos en los que aparece José Joel cantando varios temas que hiciera famosos su padre, José José, pero la forma en que las interpretó provocó que le llovieran fuertes críticas en las que aseguraron dejó ver su falta de talento.

A poco más de tres años de la muerte de José José sus hijos siguen acaparando los reflectores debido a su distanciamiento y en especial por el conflicto entre los dos hijos que el cantante procreó con Anel Noreña, quienes en repetidas ocasiones han lanzado advertencias a Sarita Sosa, producto de su matrimonio con Sara Salazar, problemas que incluso ha llegado hasta los tribunales.

Sin embargo, ahora fue José Joel quien está causando revuelo en redes sociales debido a las presentaciones que realiza interpretando los temas que catapultaron la carrera musical de su padre.

Y es que, de acuerdo con varias grabaciones publicadas por un usuario de TikTok, el primogénito del “Príncipe de la Canción” se presentó en un evento al que asistió un reducido número de personas y ahí interpretó a ritmo de cumbia icónicos temas como “Lo que un día no fue no será”. Pero no solo eso fue motivo para que los internautas lo destrozaran con sus críticas ya que también lo compararon con Manuel José asegurando que él canta mejor, entre otras opiniones.

“Mejor que se siente”, “No cabe duda… se nace con talento”, “Deja qué los demás le ayuden a cantar lo difícil”, “Esta bien me gusta su ritmo él es así y punto”, “Creo que éste no es el legítimo”, “Destrucción total”, “Manuel José no será su hijito pero lo hace mejor”, “Yo sí admiro su valor”, “Así de fácil se arruina un legado”, “Jose José retorciéndose en el más allá”, “Y lo peor que se siente una super estrella”, fueron solo algunos mensajes que recibió José Joel en una de las grabaciones.

En respuesta a una usuaria que aseguró que cambia el ritmo porque no alcanza las notas originales, subieron un video en el que José Joel aparece interpretando El Triste durante la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama de Futbol 2017, en donde su padre lo presentó. @chanclonbandal69 Respuesta a @amarilismiranda3 #homenaje #josejose #eltriste #porsuhijo #josejoel #orgullomexicano #siseñor #sarcasmo #viral #tiktok ♬ Five Hours – Deorro

