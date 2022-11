La pinza de cabello se creó en un “humilde” taller de Francia y reapareció en la moda por la pandemia

En los años 90, la pinza de cabello fue el accesorio favorito por ser moderno y funcional, pero tras el confinamiento por covid-19 reapareció, ya que no se podía ir a una peluquería.

Aunque muchas personas conocen una pinza de cabello, pocas saben que fue creada en un humilde taller en Francia y que la inventó el padre adoptivo de Anne-Marie Dias Borges.

“Teníamos un dicho: ‘Dondequiera que vayas en el mundo, encontrarás una botella de Coca-Cola, un póster de Michael Jackson y nuestra pinza para el pelo‘”, dijo Anne-Marie a la BBC.

Anne-Marie también detalló que se crio en Francia entre dos familias, ya que su madre biológica es de Cabo Verde, frente a la costa de África occidental, y huyó de la isla cuando quedó embarazada “para tener un futuro mejor en Europa”.

Semanas después de llegar a Riom, Francia, Anne-Marie nació en diciembre de 1976 y vivían en la calle, en pleno invierno.

Una joven pareja francesa, Christian Potut y su esposa, Sylviane, ayudaron a madre e hija, ofreciéndole un hogar.

Christian Potut dejó la escuela a los 14 años, pero poseía una gran pasión por inventar cosas, por eso a los 27 años y con poco dinero montó un pequeño taller con un viejo horno de pan en el jardín de sus padres.

Poco a poco el negocio floreció y en 1986 ‘CSP Diffusion’ abrió su primera fábrica en Oyonnox, donde se fabricaban varios artículos de plástico, como peines, yoyos y cintas para el cabello.

Anne-Marie detalló que un día Potut dijo: “Un día crucé y descruzé los dedos, y fue entonces cuando se me encendió el bombillo. Me dije: ‘Vendo peines y clips, ¿por qué no combino los dos?‘”.

Naciendo así la mundialmente famosa pinza para el cabello en forma de garra.

Para los 90, la empresa familiar vendía cientos de miles de pinzas al mes en todo el mundo, la fábrica se amplió y su nómina aumentó hasta 50 personas para cubrir la inminente demanda.

Anne-Marie actualmente es una productora y presentadora del programa Cash Éco de BBC Afrique. Además, recientemente, he sido votada como la sexta mujer africana más influyente de la diáspora y entre las 100 mujeres africanas más influyentes.

