En una noche de muchas sorpresas, retos, risas y un sabor agridulce, ‘Mira Quién Baila All Stars’ 2022 ya tiene sus 5 semifinalistas, Brenda Kellerman fue la eliminada de la noche, y María León la ganadora de la cuarta gala.

¿Quiénes son los 5 semifinalistas? María León, Ana Isabelle, Jorge Anzaldo, Miguel Martínez y Fernandino Valencia.

María León la ganadora de la noche de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

El tema de la cuarta gala eran las décadas, y la noche la abrió una de los tres jueces del reality de baile de Univision, Roselyn Sánchez, quien mostró de qué está hecha una bailarina, y de paso, vivió en su propia piel lo que los famosos concursantes viven semana a semana.

Roselyn Sánchez impresionó en el openning de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Hizo paseo por diferentes géneros, en donde mostró que los comienzos de su carrera con el baile siguen intactos a la hora de subirse a una pista de baile, y hacerlo hasta para sus propios compañeros del jurado, Paulina Rubio e Isaac Hernández.

Miguel Martínez, María León, Ferdinando Valencia, Ana Isabelle, Jorge Anzaldo, Brenda Kellerman, los seis dieron lo mejor en la pista, se notó el trabajo y los jueces se lo dejaron saber, ya que es una temporada, en que cada uno de los participantes se toman muy en serio su paso por la pista, ya se para superar miedos, lucirse, cumplir sueños o para que el público de Estados Unidos los conozca más.

Como suele pasar, los tres jueces le dieron su mayor felicitación a quienes suelen ser las dos mejores, y las rivales en la pista, quien ganó la noche, María León y quien también pasó a la semifinal, Ana Isabelle.

Pero también, Roselyn Sánchez, Paulina Rubio e Isaac Hernández destacaron el trabajo y desempeño de Jorge Anzaldo, de quien aseguran que se le nota que busca ganar, pero lo pidieron que los sorprendiera con algún ritmo caribeño. Y a Miguel Martínez de quien resaltaron su gran disciplina, seriedad y concentración sobre todo a la hora de los ensayos.

En cuanto a la pareja de esposos, estos jueces que si bien exigen, son bien cuidadosos y positivos a la hora de dar sus devoluciones, tanto a Ferdinando y Brenda le pidieron avanzar, dado que la competencia es fuerte y ambos son los más débiles. La prueba está es que los dos quedaron en peligro de eliminación y Kellerman terminó saliendo.

La sorpresa y la diversión llegó con el reto de hombres y mujeres, en donde participaron los concursantes, los bailarines, Mane de la Parra y Adrián Di Monte del lado de la parte masculina, y del lado de la parte femenina una impresionante ¡Chiquinquirá Delgado! View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

Por supuesto, como se trataba de un juego y puro entretenimiento, nadie ganó y lo que hubo fue un empate, así que todos terminaron contentos y festejando.

Roselyn Sánchez, Isaac Hernández y Paulina Rubio los jueces de MQB. FOTO: TelevisaUnivision

Luego de un cuadro en donde los bailarines, con el coreógrafo en jefe, Rodrigo Basurto a la cabeza, mostraron cómo lucen en la pista como protagonistas y no acompañantes, llego el momento agridulce de la noche.

Conocer quién era la ganadora, como te contamos fue María León, quien junto con Ana Isabelle se perfilan como las posibles ganadoras. Y la despedida, que esta vez tuvo un poco de crueldad porque eligieron tener en el anuncio a Ferdinando y Brenda juntos, mientras al resto ya se les había anunciado que eran semifinalistas. Ferndinando y Brenda enfrentados en la eliminación de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Finalmente los jueces le comunicaron a Ferdinando que él era el quinto semifinalista, mientras su esposa quedaba fuera de la competencia… ¿Pudo festejar? Por supuesto que no. Aunque Brenda le dio ánimos y ella se puso contenta por su pareja, no hubo saltos, ni sonrisas en el actor.

“Fue una experiencia increíble, me reté a bailar, hice cosas que pensé que no iba a poder, lo logré y me dieron paz. Me llevo amigos, y las criticas buenas y malas todas me sirven para crecer. Me voy feliz“, dijo Brenda antes de abandonar, con su cheque para la fundación para la cual bailaba, la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’ para siempre. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

