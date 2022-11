Se prevé que las ventas navideñas sí aumenten este año, pero consumidores usarán ahorros y tarjetas de crédito

Esta temporada navideña se prevé que los estadounidenses no dejarán de comprar regalos para sus seres queridos, pese a la histórica inflación que se ha registrado en los últimos meses. No obstante, el dinero para pagar por los obsequios será costeado con tarjetas de crédito y ahorros, no con su sueldo regular.

De acuerdo con proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, en inglés), la mayor entidad comercial de la industria, las ventas para los meses comerciales combinados de noviembre a diciembre crecerán entre un 6% y un 8% este año, en comparación con la temporada navideña de 2021.

Se trata de un monto de entre $942,600 millones y $960,400 millones de dólares.

Aunque los consumidores están sintiendo la presión de la inflación, los hogares en varios niveles de ingresos están respondiendo de manera diferente a cómo se ven afectados sus presupuestos, dijo el director ejecutivo de NRF, Matthew Shay, en un comunicado, pero los consumidores aún continúan gastando.

“Ante estos desafíos, muchos hogares complementarán el gasto con ahorros y crédito para proporcionar un colchón y dar como resultado una temporada festiva positiva”, dijo Shay, y agregó que lo más probable es que este sea el caso de los hogares de bajos ingresos.

Se pronostica que las compras en línea aumentarán entre un 10% y un 12%, entre $262,800 millones y $267,600 millones, frente a $238,900 millones en 2021, dijo el grupo.

Shay agregó que los minoristas han hecho un buen trabajo al iniciar la temporada navideña antes de lo habitual este año, en algunos casos lanzando algunas promociones similares al Black Friday a principios de octubre.

Esto ha ayudado a impulsar las ventas navideñas antes de lo previsto y podría respaldar más aumentos de ventas en las próximas semanas. Pero otros pronósticos para las ventas navideñas sugieren que puede haber un gran retroceso en las compras de regalos en las próximas semanas.

La consultora Deloitte espera que las ventas minoristas en noviembre, diciembre y enero, cuando se canjean las tarjetas de regalo de Navidad, aumenten solo entre un 4% y un 6%. Eso se compara desfavorablemente con el sólido aumento del 15.1%.

Si bien los obsequios serán importantes para las familias, muchos de ellos comprarán obsequios para menos personas este año, ya que los hogares se enfrentan a una inflación persistentemente alta: los precios al consumidor aumentaron un 8.2 % en septiembre con respecto al año pasado.

También te puede interesar:

– Los 10 mejores consejos para comprar en el Black Friday de 2022

– Navidad 2022: Qué es lo que debes saber sobre las políticas de devolución de regalos en EE.UU.

– Inflación: cuánto costará un árbol de Navidad este año en EE.UU.