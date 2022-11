Cuáles son los 5 mejores alimentos preparados de Costco, según sus clientes

Si hay algo que distingue a los clientes de Costco es su brutal honestidad. Ellos no escatiman al momento de dar su opinión de algún producto, ya sea positiva o negativa.

A través de foros de internet y redes sociales es posible encontrar una cantidad considerable de reseñas negativas por parte de los consumidores. Una de las últimas “decepciones” han sido los Junior Mini Cheesecakes, por no incluir una corteza de galleta que normalmente suele llevar la receta tradicional.

Por el contrario, también existen otros artículos con “luz propia” que además de los productos consagrados, se han convertido en los nuevos favoritos de los clientes. El área de alimentos preparados de la cadena de tiendas tiene varios productos que han recibido varias estrellas por parte de los clientes, que presentamos a continuación:

1. Pizza con masa de coliflor Kirkland Signature

La marca de la casa de Costco, Kirkland Signature, ofrece una variedad de pizzas congeladas, entre ellas una pizza sin gluten con una masa de coliflor que ha despertado varias críticas positivas entre los comensales, según documenta el sitio Eat This, Not That.

En foros de internet ellos aconsejan dejar un minuto más en el horno para hacer que el alimento quede aún más crujiente.

2. Lasagna de carne y salchicha italiana Kirkland Signature

Es otro productos que ha llamado la atención entre los consumidores gracias a su sabor y practicidad para calentarlo. “Esta lasagna es tan buena como la que yo haría y usa ingredientes reales para arrancar”, dijo el usuario de Reddit Thrillsbury, en el subreddit de Costco.

3. Pollo rostizado exclusivo de Kirkland

Se trata de uno de los clásicos más consentidos entre los clientes de Costco. Al consultar en los foros es muy frecuente encontrar reseñas positivas de este producto. La gran mayoría coincide en que este alimento se puede usar en varias recetas de comida muy apetitosas. Quizá el único reclamo llega cuando se agota en el almacén.

4. Pizza del patio de comidas

El patio de comidas de Costco sirve grandes porciones de pizza con queso que generalmente cumplen con las expectativas y apetito de los clientes. Incluso, algunos clientes llegan a comparar este producto con los pollos rostizados antes mencionados. Como dice la frase, al final en gustos se rompen géneros.

5. Camarones tempura Kirkland

Para cerrar el listado, los camarones tempura de la marca Kirkland Signature. La calidad de este aperitivo de mariscos ha llamado la atención de una buena parte de sus consumidores para bien. Ellos dicen que la textura es adecuada y el sabor es muy bueno. Algunos llegan a compararlos con los camarones tempura de Trader Joe’s y dan por vencedores a la versión de Costco.

