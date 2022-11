Demócrata de Pensilvania al Senado presenta demanda para contar votos de boletas con error

John Fetterman, candidato demócrata al Senado en Pensilvania una de las contiendas más reñidas para estas elecciones 2022, presentó una demanda federal argumentando que las boletas enviadas por correo con una fecha incorrecta o que no la lleven, deben contarse luego de un fallo de la Corte Suprema de Pensilvania contra su inclusión en el recuento de votos.

El candidato al Senado argumentó en la demanda que no contar los votos por un problema con la fecha, viola la Ley de Derechos Civiles de 1964, la cual dicta que los funcionarios electorales no pueden negarle a alguien el derecho a votar si existe un error en la boleta.

La ley estatal requiere que los votantes escriban la fecha en el sobre exterior de su boleta cuando devuelvan. La denuncia argumenta que rechazar estas boletas también viola la Primera y la Decimocuarta enmiendas a la Constitución.

“La fecha en el sobre de la boleta por correo no influye en las calificaciones de un votante y no tiene otro propósito que erigir barreras para que los votantes calificados ejerzan su derecho constitucional fundamental al voto”, afirma la demanda, que obtuvo The Hill.

Ya existe un previo por parte de los republicanos que habían demandado que estas boletas no deberían contarse, lo que llevó a la Corte Suprema del estado a fallar en contra de contarlas. La agencia Associated Press, informó que ya se han entregado más de 1 millón de boletas por correo y en ausencia en Pensilvania. El estado adoptó la votación en ausencia sin excusas en 2019.

Por la experiencia que se ha dado a lo largo de la historia, los demócratas votan antes de las elecciones por correo, mientras los republicanos votan el día de las elecciones. Y los resultados oficiales tardarán más días en darse a conocer, lo cual no significa que exista alguna irregularidad.

La contienda al Senado entre el demócrata Fetterman y el republicano Mehmet Oz se ha considerado desde hace algunas semanas, una de las más reñidas del país, ya que se han mantenido prácticamente empatados en las votaciones, además este encuentro entre ambos legisladores podría determinar qué partido controlará la mayoría en el Senado.

Las últimas encuestas realizadas después del debate entre los dos candidatos que se efectuó el 25 de octubre, los resultados favorecían ligeramente a Mehmet Oz sobre el vicegobernador John Fetterman, con una diferencia de 3 puntos, pero la última semana fue el demócrata que subió en las encuestas y ahora esta por 1,5 arriba del republicano, según RealClearPolitics.

