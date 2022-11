Jürgen Damm se ganó el corazón de los aficionados del América que celebran su renovación para el Clausura 2023 de la Liga MX

Si un jugador del América la tuvo difícil al comienzo del Apertura 2022 de la Liga MX ese fue Jürgen Damm. El mediocampista mexicano regresó al torneo tras un corto y fallido paso por la MLS con el Atlanta United pero a un club inesperado, el más ganador del país y con una afición muy exigente.

El pasado pesaba mucho para Damm, que jugó para los acérrimos rivales de las Águilas, los Tigres de la UANL. Cuando aún contaba como un prometedor futbolista, el mexicano de orígenes alemanes confesó que su sueño era jugar con las Chivas de Guadalajara, clásico competidor del América.

El de Tuxpan tuvo que ganarse su lugar en la plantilla dirigida por Fernando ‘Tano’ Ortiz. Estuvo a prueba durante la pretemporada, donde su estado físico levantó dudas e incluso fue silbado por algunos sectores de la afición azulcrema, pero cinco meses después la situación es otra.

Jürgen Damm renovará por una temporada más con el América. A pesar que no fue titular con los capitalinos, contó como pieza clave partiendo desde el banquillo en varios compromisos, algo que valora el Tano Ortiz considerando la gran cantidad de partidos que enfrentarán en 2023.

La afición del América adora a Jürgen Damm

Luego de muchas dudas sobre su continuidad, todo parece indicar que Jürgen Damm seguirá una campaña más con las Águilas del América. TUDN informó de forma exclusiva que ya está todo hablado con el jugador de 29 años y que firmará una vez regrese de sus vacaciones, algo también adelantado hace algunos días por Fox Sports MX. 🦅🦅



Las águilas comienzan a tomar decisiones respecto a sus futbolistas de cara al siguiente torneo, la renovación con Jurgen Damm se ha resuelto y el jugador seguirá con los de Coapa.



El azteca podrá gritar #Siu de la mano de Jurgen en los siguientes meses— Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) November 7, 2022

Si bien tan solo disputó 125 minutos, fue importante en los planes del Tano Ortiz que buscará nuevamente el titulo 14 del campeonato mexicano para el Club América en el Clausura 2023. TQM Jurgen Damm… pic.twitter.com/k8nI4J0SeG— Betinho (@echebeto) November 7, 2022

La noticia fue recibida de gran forma por sectores de la afición azulcrema, que se expresaron por redes sociales a favor de la decisión de la directiva. Hay que recordar que antes del partido de ida de la semifinal contra los Diablos del Toluca, Jürgen Damm fue de los jugadores que festejó junto a los fanáticos que se apostaron fuera del hotel de concentración en el centro-sur de México. Para mi Jurgen Damm, los pocos minutos que jugó, lo hizo muy bien, me agrada su renovación con el equipo.

SIUUUUUU @jurgendammr25— IACC (@IkerCorrea5) November 7, 2022 #JurgenDamm sé ganó al #Americanismo tribunando cómo dicen muchos y no en la cancha.



he leido a tantos qué dicen calláme la boca en la cancha, peró en esté casó es al reves.



así la afición qué Odia a unos, ama a otros.— Soldado del América (@capifuria) November 7, 2022

Además de eso, coincidió la noticia de la renovación del contrato de Damm con su cumpleaños el martes 7 de noviembre, por lo que muchos también aprovecharon desearle lo mejor ahora con 29 años. Te ganaste el corazón de los aficionados mi buen así que te queremos ver el próximo torneo en el más grande y por supuesto celebrando como el bicho… Jurgen Damm el único jugador que ha hecho gritar siuuu al azteca.— Guichito130192 (@guichito130192) November 8, 2022 Felicidades Jurgen Damm, Dios lo bendiga con muchos años más.— Antonio Castañeda (@Antonio_cas21) November 7, 2022 Jürgen,Jürgen,Jurgen…



Felicidades al actual jugador del club américa y en un futuro no muy lejano proximo presidente de mexico….



Jurgen damm /Jürgen "el bichito damm"#SomosAmérica pic.twitter.com/wzQM01NK5l— ΔΜ€ŘIĆΔŇIŞŦΔĐIØŁØGIΔ (@AGUILAMAYOR_14) November 7, 2022 Mil bendiciones mi estimado Jurgen Bicho Damm . Que sean muchos años más ☺️ de felicidad https://t.co/BhB34ytwqx— Berny Cornejo (@CornejoBerny) November 7, 2022

