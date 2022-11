La Mala Rodríguez se muestra de espaldas saliendo de la piscina, luciendo al máximo su exuberante retaguardia

Foto: Carlos Alvarez for The Latin Recording Academy / Getty Images

La Mala Rodríguez ha subido la temperatura con su más reciente publicación en Instagram: un video que la muestra de espaldas mientras sale de la piscina, usando un traje de baño negro con el que lució al máximo su retaguardia.

Con ese mismo sexy atuendo la estrella de hip hop se tomó una selfie en el baño, para después posar dentro de la tina y cubierta de espuma; ella escribió junto a uno de sus posts el mensaje “cada día cuenta”, sorprendiendo una vez más a sus seguidores en esa red social, que son ya más de un millón.

La Mala Rodríguez ha obtenido buenas críticas por su trabajo en el programa de televisión “La Voz” en España. Ella funge como asesora en el equipo del coach Antonio Orozco, quien la describió como “perspicaz, súper de verdad y la mejor amiga que puedes tener”. View this post on Instagram A post shared by MALÍSIMA (@malarodriguez)

