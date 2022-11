¿Por qué Dani Alves va al Mundial de Qatar 2022? Las justificaciones sobre la polémica convocatoria del jugador de Pumas de la UNAM

El seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ justificó este lunes su decisión de incluir a Daniel Alves en la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022 pese a la edad del lateral derecho y al mal momento que vive en el Pumas mexicano.

La convocatoria del jugador de 39 años fue la más cuestionada en la rueda de prensa que el técnico de la selección brasileña concedió tras anunciar su lista de convocados para el Mundial y Tite la justificó exhaustivamente.

Brazil's squad for the World Cup 🇧🇷 pic.twitter.com/en8JnQha8D — B/R Football (@brfootball) November 7, 2022

“El criterio para elegir a Daniel Alves fue el mismo criterio para todos, el que premia la calidad técnica e individual; premia el aspecto físico y el aspecto mental. Y fue escogido de la misma forma que los otros”, afirmó el entrenador.

Pese a ser uno de los jugadores de más confianza del seleccionador, capitán de la Canarinha, líder entre los jugadores y por la entrega que demuestra cada vez que es llamado, la convocatoria de Alves era la principal duda antes de la divulgación de la lista.

Y sí, a sus 39 años Dani Alves jugará el Mundial de Fútbol 2022 con la Selección de Brasil. Ya ganó la Copa América, los Olímpicos y ahora irá por uno de los pocos trofeos que le falta colgar en su vitrina. No importan los años, importa tu trabajo y ánimos de hacerlo bien. pic.twitter.com/GCnSU4Kbta — Gladiadores Del Fútbol (@gladiadoresfutb) November 7, 2022

El exjugador del Barcelona, uno de los futbolistas con mayor número de títulos en el mundo, tiene la desventaja de jugar irregularmente con el Pumas mexicano pero la ventaja de que Tite sigue sin un futbolista que lo convenza en la lateral derecha, al punto que llegó a improvisar en la posición a Éder Militao.

La comisión técnica de la Canarinha admitió que Alves no fue convocado para los dos últimos amistosos de la selección, en septiembre, debido a que no cumplía con los criterios mínimos de fuerza y potencia y a que no venía jugando regularmente con Pumas.

Los auxiliares del entrenador agregaron que el lateral decidió entonces entrenarse en Barcelona pensando en el Mundial y que eso le permitió mejorar su condición física y técnica hasta el punto de cumplir con los criterios para la convocatoria.

Dani Alves sigue entrenando con el equipo B de Barcelona y continúa mostrando su jerarquía.



📹 @FCBarcelonaB pic.twitter.com/x2Fxeif0Su — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2022

Tite destacó también las características ofensivas de Alves, que no lo limitan a la lateral y le permiten ejercer otras funciones.

“Hay que entender que los laterales de la selección brasileña, en la medida en que jugamos con puntas, tienen que jugar también como constructores“, dijo.

Dijo igualmente que otros motivos para convocarlo fueron su condición de líder entre los jugadores, su experiencia como capitán y la posibilidad de que, como experimentado, pueda ayudar a los más jóvenes.

Pese a que incluyó un récord de 9 delanteros, incluyendo Neymar, Vinicius Júnior, Rodrygo y Richarlison, la lista de convocados por Tite prácticamente no trajo sorpresas.

En cuanto a los delanteros, una de las posiciones más disputadas, Tite optó por incluir a Rodrygo, Gabriel Martinelli y Pedro, tres de los atacantes de la nueva generación, y que ocuparon el lugar de otros más experimentados y habituales como Roberto Firmino y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’.

