“Que el balón no llegue a Messi”: la fórmula del Tata Martino para frenar a Argentina en el Mundial Qatar 2022

Gerardo Tata Martino reveló cual era el secreto de poder derrotar a Argentina en el juego de primera fase que disputará al mando de México, “Que el Balón no llegue a Messi“, dijo el ex estratega del FC Barcelona y el Atlanta United. Aseguró que está consciente de que la tarea no será sencilla, pero es por allí donde pasan las claves.

Gerardo Martino también se refirió al hecho de trabajar el retroceso. “Nosotros también hemos aprendido a trabajar el retroceso, a ver cómo desde la posición de espera podemos salir rápido“, aseguró el DT de la Selección Mexicana.

“Argentina, a partir de los resultados que ha obtenido, cada vez se sintió con más confianza, juega más adelante y con más control de pelota que lo hacía en 2020 cuando jugamos contra ellos en San Antonio“, prosiguió el estratega. Además de Messi también resaltó la labor de Lautaro Martínez con la Albiceleste.

Trabajar con el retroceso para enfrentar a Argentina y parar a Messi

“Intentaremos que no le llegue la pelota a Messi, que sus pases tengan más recorrido, que no sean tan cerca de nuestro arco. Hay que incomodarlo lo más que podamos y que él tenga la menor incidencia posible, reconociendo lo difícil que esto será. Creo que todos lo piensan pero pocos lo han logrado”, aseguró Martino en entrevista.

“Pensarlo ahora no tiene sentido porque hay un juego clave que es Polonia. Yo me siento más cómodo cuando un equipo mío controla el partido“.

El Tata Martino contra los demás rivales

Gerardo Martino aseguró que espera tener la iniciativa contra Polonia y espera mantener a Lewandowski alejado del área, además tampoco menospreció a Arabia Saudita de quienes aseguró les gusta mucho también tener el balón.

De igual manera recalcó que le hubiera gustado jugar el primer partido del Mundial Qatar 2022 contra Polonia debido a que México en los primeros partidos suele irle bien y además este encuentro es para el crucial en las aspiraciones de su selección.

