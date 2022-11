Alejandro Fernández dice que “si se entero” sobre el veto de los periodistas

Hace unas semanas trascendió que diversos medios de comunicación manifestaron su inconformidad con Alejandro Fernández y emitieron un veto al cantante por su actitud hacia ellos.

De acuerdo con varios medios de comunicación, Alejandro Fernández y su equipo no quisieron atender a la prensa de Guadalajara. Esto ocasionó que los medios se enojaran con él y en una reunión entre ellos decidieran no darle cobertura a su próximo concierto.

Ahora es Alejandro Fernández, quien explica su versión sobre este veto y asegura que desconocía esta carta.

¡Alejandro Fernández habló del veto que le hizo la prensa de Guadalajara y de cómo recordarán a su padre, Vicente Fernández, a un año de su fallecimiento! 🙌🕺📺 #VLA #AhoraQuieroCantar pic.twitter.com/lFdzRb1sLx — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 9, 2022

“Es que yo no me enteré, yo no supe, se lo mandaron a otro Alejandro Fernández, creo que fue una persona, porque si fuera cierto, literalmente aquí no los tendríamos”, comentó a los medios.

El cantante afirmó que no fue que no quisiera atender a la prensa de Guadalajara durante su presentación, sino que no estaba planeada ninguna conferencia, ni espacio para entrevistas.

“No es que no quise dar entrevista, es que nunca se mencionó, ni jamás confirmé que daría entrevista o una conferencia de prensa. Esas personas querían que yo diera una declaración, de lo que estaba pasando en la Ciudad. Finalmente tenemos una muy buena relación”, comentó a los medios.

El potrillo reveló que su oficina le informó que este veto no era cierto: “Hace una semana en mi casa de Vallarta, me dijeron ‘ ¿oye qué pasó con la carta está?’. Ni me enteré. Me la mandaron, hablé con mi oficina y me dijeron que era mentira todo, que no era cierto”, señaló sobre esta situación.

