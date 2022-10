Alejandro Fernández usa pestañas postizas y recibe críticas implacables

Si de polémicas, envueltas por las críticas ante su apariencia física se trata, Alejandro Fernández “El Potrillo”, tiene unas cuantas en su haber. En esta oportunidad vuelve a dar de qué hablar por sus largas y frondosas pestañas postizas.

En su perfil oficial de Instagram, el cantante Alejandro Fernández publicó un par de fotografías en compañía de su nieta, la pequeña Cayetana y, aunque la ternura no se hizo esperar por la primera foto en la que aparecen junto a un poni que él le regaló, la segunda trajo consigo las burlas por algo “raro” que se le ve en los ojos: sus pestañas.

“Se ve muy maquillado, qué raro está eso. ¿Será que se va a salir del closet a estas alturas?”, “Ay canijo Alejandro anda con pestañón postizo”, “Me encantó tu maquillaje”, “Hermana la máscara de pestañas, recuerda, tip desmaquillante después de cada show”; son algunos de los comentarios más relevantes en la publicación.

Pero, ¡stop!, no se trataba ni de maquillaje, ni de pestañas postizas; fueron los lentes de sol de “El Potrillo” que le jugaron una mala pasada y es que, por la distancia de la foto no logran distinguirse del todo.

¡No se quedó callado! Alejandro Fernández respondió a las críticas

Tal y como en otras ocasiones, el intérprete respondió a sus detractores de una manera bastante particular. En lugar de enviar un mensaje concreto, “El Potrillo” volvió a hacer una publicación, ahora en compañía de Mía, otra de sus nietas.

Aunque al principio parecía ser otro post tierno, la realidad es que no lo es tanto.

En la primera fotografía se ve a Alejandro Fernández besando a la hija de Alex Fernández en el cachete, quien llevaba un sombrero y en la segunda imagen se puede leer la frase escrita en la parte baja del accesorio: “Puo el que lo lea“

Esta no sería la primera vez que los internautas hacen referencia a las pestañas del intérprete de “Me dediqué a perderte”, pues en octubre de 2022, el hijo de Vicente Fernández también se convirtió en blanco de críticas.

Con un aspecto serio, “El Potrillo” publicó par de selfies, pero usó un filtro que le rizó las pestañas y por ello lo tildaron de “afeminado”. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

