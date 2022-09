Alejandro Fernández hace espectacular presentación en Las Vegas previo a la pelea del Canelo

Con el tema “México Lindo y Querido” fue como Alejandro Fernández puso el nombre de México en alto durante una espectacular presentación en la que acompañó a Saúl “Canelo” Álvarez durante su camino al ring.

La noche del pasado sábado 17 de septiembre “El Potrillo” hizo vibrar a Las Vegas, Nevada, minutos antes del enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y el originario de Kazajistán, Gennady Golovkin. Y es que, en el marco del Día de la Independencia de México, el boxeador jalisciense tuvo a un invitado de lujo.

Vistiendo el tradicional traje de charro y acompañado por su mariachi, Alejandro Fernández interpretó “México Lindo y Querido” contagiando al público de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, que no dejó de corear el que es considerado uno de los temas más representativos del regional mexicano y que hiciera famosa el gran Jorge Negrete.

Por su parte, el boxeador mexicano subió al ring con un zarape diseñado exclusivamente para él de la firma Dolce & Gabbana que resalta los colores de la bandera de México: verde, blanco y rojo.

Aunque la presentación se dio a conocer horas antes de iniciar el combate, se convirtió en uno de los momentos más esperados y así lo anunció el hijo de Vicente Fernández a través de sus redes sociales: “Este fin de semana se trata de unirnos para celebrar a México, nuestra cultura, nuestra música y nuestros íconos deportivos. Durante más de 20 años, hemos transformado Las Vegas en una gran celebración de la Independencia de México. Es un honor acompañar a mi amigo Canelo mientras hace historia mañana por la noche. ¡Que Viva México!”, así fue como los mexicanos cerraron con broche de oro las fiestas patrias.

Pero no solo Alejandro Fernández fue reconocido como una de las grandes sorpresas de la noche, pues de la misma manera Carolina Ross, cantante originaria de Sinaloa, interpretó magistralmente el Himno Nacional Mexicano. View this post on Instagram A post shared by CAROLINA ROSS (@carolinaross)

