Alejandro Speitzer revela en un podcast de Aislinn Derbez que la fama afectó su niñez

Alejandro Speitzer alcanzó la fama gracias a importantes proyectos infantiles como ‘Plaza sesamo’, ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Amy la niña de la mochila azul’ y ‘Mision S.O.S’, todos en TV, pero también gracias a sus participaciones en puestas en escena como ‘Vaselina’ y ‘La Bella durmiente’.

Sus últimas producciones han corrido por parte de la productora Netflix, como ‘Oscuro deseo’ en la cual tiene un papel protagónico y ‘Alguien tiene que morir’, en donde compartió escena con Esther Expósito.

Asimismo, ha sido señalado por su vida amorosa, como el romance que sostuvo como la actriz Esther Expósito de 2019 a 2021. Actualmente, mantiene una relación con Shannon de Lima.

Pero esta vez el guapo actor no dio de qué hablar por su vida amorosa. Alejandro Speitzer recientemente fue invitado al podcast ‘La magia del caos’ un proyecto de Aislinn Derbez en donde dejaron ver que son grandes amigos que han tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos juntos.

Dentro de la dinámica del programa, Aislinn cuestionó al actor sobre la forma en que la fama influyó en su vida, debido a que comenzó a trabajar a muy temprana edad. “¿De qué manera te afectó la fama? ¿Hubieras preferido no tenerla? ¿Sientes que te afectó la persona que eres hoy?”, cuestionó la actriz.

El actor aseguró que agradece haber vivido todo eso y abrazaba cada vivencia que vivió: “Gracias a ello me convertí en un niño muy responsable, también por la clase de familia con la que crecí, esto me dio muchas herramientas para ser quien soy”, declaró Speitzer.

De igual manera, aseguró que se la pasaba muy bien y todo esto gracias a que su mamá procuró que viviera esa parte normal de la infancia. Destacó que pese a que faltaba mucho a la escuela, tuvo la oportunidad de vivir las experiencias adecuadas en su infancia.

“Mi mamá la neta se rifó muy cab***; sí faltaba a la escuela bastante, pero me tocaba aplicarme y ella me ayudaba a estudiar y demás; pero siempre se encargó de darme como ese mundo, o sea, nunca me perdí de ese mundo y creo que es muy importante para nosotros no encerrarnos a lo que de repente estamos viviendo que está fuera de la realidad”, aseguró, el protagonista de ‘Oscuro deseo’.

La conductora de ‘La magia del caos’ cuestionó al invitado sobre su forma de actuar con sus compañeros de la escuela, y éste reconoció que vivió en carne propia el bullying por ser actor.

Ambos señalaron que los niños veían “muy de oso ser actor”, pese a ello, Alejandro aseguró que esa clase de conductas en ocasiones son reflejos de cosas que viven en su casa y que aun así siente que no le hizo falta vivir algo más:

“Gracias a lo vivido aprendí desde muy joven la responsabilidad del trabajo, lo que costaban las cosas y eso al final me construyó como persona”, dijo Alejandro.

Por otra parte, Alejandro aseguró que ha sabido mantener los pies sobre la tierra gracias a su madre, puesto que sus enseñanzas lo ayudaron a separar su vida profesional de la personal, algo que lo ha llevado a ser muy reservado con su vida fuera de los foros y los escenarios.

Sin embargo, tiene muy presente que debe de tomar las cosas de quienes vengan, porque sabe que no puede darle gusto a todo el mundo.

“No todos tendrán la misma versión de ti y las cosas son así, solo intento todos los días dar lo mejor de mí”, puntualizó Alejandro.

Pasando a temas más profundos, la estrella de cine declaró tener complejo de “salvador”, lo cual considera llega a ser malo para su persona, puesto que se preocupa en demasía por las personas y busca ayudarles más de lo que debería:

“Lo haces por ayudar, pero también por demostrarle algo más a tu ego, como si pudieras hacer mejor las cosas, tiene su lado malo”.

A lo que Aislinn reforzó esa idea rememorando una plática con su terapeuta en la cual hablaban como no podía dejar de sentirse mal por una persona, por la cual dio todo por ayudarla y después la abandonó. “El terapeuta me dijo: ‘¿esa persona te pidió hacer todo eso o fuiste tú la que quería darlo?’ Entonces lo entendí, lo hacía por mí y pude dejar atrás años de rencor”.

