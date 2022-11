Cuerpo de Aaron Carter estuvo mucho rato en el agua y había olor a descomposición

En pleno fin de semana, una desgarradora noticia enlutó al mundo del arte y espectáculo al hacerse saber de la muerte de Aaron Carter, quien falleció en su casa ubicada en Lancaster, California. Con el pasar de los días, las autoridades han hecho lo suyo en la investigación para determinar cómo murió el músico y hermano de Nick Carter. La información que ha salido a la luz pública habla de cómo fue encontrado su cuerpo en la bañera.

Los detalles de la impactante muerte de Carter han sido revelados por las autoridades a cargo del caso, mismos que catalogan como espeluznantes, pues su cuerpo fue hallado en la bañera y el olor a descomposición era muy fuerte, el agua tenía un color antinatural y los grifos seguían abiertos.

Según las declaraciones a TMZ, los informantes revelaron también que consiguieron latas de aire comprimido en el baño y en la habitación de Aaron. También medicamentos recetados.

Poco antes de que el hermano de Nick Carter perdiera la vida había recibido una inesperada visita de la policía, pero aseguró que todo estaba bien. Al despedir a los agentes, le pidió a su ama de llaves que no lo molestara por lo que ella no supo más de él en todo el viernes.

Qué pasó con Aaron Carter

Habría sido el sábado en la mañana cuando la trabajadora fue hasta su habitación para ofrecerle café y, al no obtener respuesta, abrió la puerta y se encontró con el cuerpo de Aaron en la bañera.

En referencia al caso, DailyMail.com logró conversar con un vecino que intentó ayudar a Aaron antes de que llegara la policía el sábado por la mañana. Según sus declaraciones, el ama de llaves no le permitió al mismo, ni a su esposa entrar a la casa.

Anthony y Amanda Cheval, vecinos de Aaron Carter, contaron que escucharon el llamado al 911 y, siendo ella una enfermera capacitada se ofreció a ayudar. Se fue con un equipo especializado para poder revivir al cantante, pero se encontraron con la empleada histérica en un especie de estado de shock diciendo: “Se murió, se fue… No puedo dejarte entrar”, le dijo a la mujer.

La policía dio la noticia

Posteriormente las autoridades hicieron presencia en el lugar y fue así como dieron como confirmaron la muerte de Aaron Carter. Los vecinos aseguran que la misma tranquilidad y poca emergencia de los efectivos policiales, los hizo presumir que alguien había fallecido. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Hasta los momentos no está claro qué causó que la ex estrella infantil se ahogara, pero sin duda estos descubrimientos los guían hacia el camino de la respuesta de lo que pudo haber sucedido. La oficina del forense del condado de Los Ángeles se encuentra a la espera de resultados de sangre para saber si el hermano del cantante de Backstreet Boys estaba bajo efecto de algunas sustancias. View this post on Instagram A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter)

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se ha mención a algún tercero involucrado o a un posible suicidio. Habrá que esperar qué adelantas las autoridades en las próximas horas. Por lo pronto, varios famosos como sus ex Lindsay Lohan y Hillary Duff y su amiga Paris Hilton siguen dándole el último adiós en las redes sociales a la estrella pop. Sad to hear about the news of @aaroncarter 😢 He was always kind to my family and I. He had a good heart. Gone way too soon. 😔Sending my thoughts and condolences to his loved ones and family. RIP 🙏— ParisHilton (@ParisHilton) November 6, 2022

