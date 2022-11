¿Danilo Carrera está celoso de la relación de Michelle Renaud y Matías Novoa? El actor responde

A pesar de haber puesto fin a su relación con Michelle Renaud hace más de un año, el actor Danilo Carrera sigue siendo el blanco de cuestionamientos sobre la también actriz. Ahora con relación a su nueva relación junto a su coprotagonista Matías Novoa. ¿Ya logró superarla? Aquí te contamos lo que dijo.

En entrevista con varios medios de comunicación, el galán de telenovelas como “Pasión y poder” y “Vencer la Ausencia” dio respuesta a las recientes declaraciones emitidas por su ex pareja, en las que aseguró que se encuentra en una relación plena, en paz y “mucho mejor que las anteriores”.

Al respecto, el Carrera se mostró estoico y muy respetuoso: “Es como tiene que ser y me alegra muchísimo que ella esté en ese momento. Yo solo le puedo desear lo mejor. Yo no soy quien para opinar”, detalló.

“Ojalá que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo”, declaró sonriente y enviando un contundente mensaje a aquellos detractores que aseguran que está celoso de Matías Novoa.

Por su parte, el famoso de 33 años también habló sobre su vida amorosa y los planes a futuro que tiene dentro de ella, donde destaca la oportunidad de convertirse en padre.

“Voy a ser papá, pero todavía no, tranquilos, pero son experiencias que se van sumando a la vida. Yo antes no entendía que tenía que pasar por algo. Yo antes no entendía que tenías que pasar por algo para aprender algo y no estoy hablando de una relación en específico”, indicó.

Gracias a esta entrevista también se pudo conocer que el ecuatoriano ya ha decidido dar una nueva oportunidad al amor. Eso sí, a diferencia de Michelle Renaud, él prefiere mantenerla en el anonimato: “Puede que sí ya la haya encontrado, pero no les voy a contar nada”, finalizó.

Te puede interesar:

• Danilo Carrera confiesa que está enamorado y ya quiere ser papá

• VIDEO: Danilo Carrera rompe el silencio sobre el nuevo noviazgo entre Michelle Renaud y Matías Novoa

• ¿La revancha? Danilo Carrera se deja ver en un video con la ex de Matías Novoa