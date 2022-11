Estados Unidos presenta su plantilla para el Mundial Qatar 2022 con Christian Pulisic y Weston McKennie como máximas figuras

Diferentes equipos ya han presentado sus plantillas para afrontar el Mundial Qatar 2022, algo que ahora ha hecho la Selección de Estados Unidos. Mediante las redes sociales se supo todos los jugadores que dirán presente en la cita mundialista con la playera de la Selección, mostrando así algunas caras muy conocidas y otras no tanto.

Como era de esperarse, jugadores conocidos por su andar en Europa como Weston McKennie, Christian Pulisic, Sergiño Dest y Tyler Adams han sido incluidos en la lista de todos los jugadores que estarán en el mundial.

Además, en la ceremonia donde se fue otorgada la lista, la cual posee un porcentaje de edad de 25 años y 175 días, también se habló de lo emocionados que se encuentran por estar en la Copa del Mundo, esto tras ser el equipo más joven al cual se ha clasificado al torneo organizado por la FIFA.

“Estamos entusiasmados de llevar a este grupo a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2022”, dijo Berhalter. “Las decisiones finales de la lista siempre son difíciles y apreciamos las contribuciones de todos los que nos ayudaron a llegar a este punto. Creemos que tenemos un grupo talentoso, un fuerte espíritu de equipo y uno que está listo para competir. Estamos extremadamente orgullosos y orgullosos de representar a los Estados Unidos y apreciamos todo el increíble apoyo de nuestros fanáticos mientras encabezamos Qatar”.

Toda la convocatoria de Estados Unidos para Qatar 2022

Arqueros (3)

Ethan Horvath (Luton Town/ENG),

Sean Johnson (New York City FC; 1),

Matt Turner (Arsenal/ENG)

Defensores (9):

Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO)

Sergiño Dest (AC Milan/ITA)

Aaron Long (New York Red Bulls),

Shaq Moore (Nashville SC),

Tim Ream (Fulham/ENG),

Antonee Robinson (Fulham/ENG),

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER)

DeAndre Yedlin (Inter Miami CF),

Walker Zimmerman (Nashville SC) The Department of Defense 🇺🇸#USMNT x @budweiserusa pic.twitter.com/0kPhDbZCmm— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 9, 2022

Mediocampistas (7)

Brenden Aaronson (Leeds United/ENG),

Kellyn Acosta (LAFC;)

Tyler Adams (Leeds United/ENG)

Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP)

Weston McKennie (Juventus/ITA)

Yunus Musah (Valencia/ESP)

Cristian Roldan (Seattle Sounders FC) Meet your midfield. 🇺🇸#USMNT x @budweiserusa pic.twitter.com/Yv8wzTKwiL— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 9, 2022

Delanteros (7):

Jesús Ferreira (FC Dallas),

Jordan Morris (Seattle Sounders)

Christian Pulisic (Chelsea/ENG)

Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER)

Josh Sargent (Norwich City/ENG)

Tim Weah (Lille/FRA)

Haji Wright (Antalyaspor/TUR) The guys in front. 🇺🇸#USMNT x @budweiserusa pic.twitter.com/THmm1kOAVr— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 9, 2022

También te puede interesar

–Selección de México goleó 4-0 a Irak en partido amistoso realizado en Girona de cara al Mundial Qatar 2022

–Gareth Bale disputará el Mundial Qatar 2022 con problemas físicos acumulados tras ganar la Copa MLS con el LAFC