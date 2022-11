Hasta tres jugadores de los Dodgers en la agencia libre, ¿dejarán escapar al histórico Clayton Kershaw?

Culminó la temporada en las Grandes Ligas pero en los despachos de las 30 franquicias se sigue trabajando de cara a la próxima campaña, sobre todo por el número de jugadores que pasan a la agencia libre y están aptos de negociar con cualquier equipo.

En esa lista se encuentran hasta tres piezas que conformaron el temible equipo de los LA Dodgers que contra todo pronóstico se quedaron sin meterse en la Serie Mundial, eliminados por los San Diego Padres. El campocorto Trea Turner y los lanzadores Clayton Kershaw y Tyler Anderson.

A pesar que hubo acercamientos para ofrecerle un nuevo contrato, todo indica que Turner no volverá a Los Ángeles, o por lo menos no a los Dodgers, la próxima campaña. Fuentes internas declararon a New York Post que el shortstop preferiría firmar con una franquicia de la costa este por temas familiares, ya que su esposa es de New Jersey y su residencia ubicada en el estado de la Florida.

También está el caso de Kershaw, por el que la gerencia angelina sí haría un esfuerzo considerando que es uno de sus lanzadores históricos. El veterano de 34 años estaría pensando en buscar nuevos horizontes aunque el presidente de los Dodgers, Andrew Friedman, lo quiere hacer cambiar de parecer.

Por su parte, Tyler Anderson ya se encuentra en conversaciones con otras escuadras en la gran carpa y todo apunta a que su salida de los Dodgers por finalización de contrato fue pactada.

La agencia libre de la MLB está que arde

El jardinero Aaron Judge, el diestro Jacob DeGrom y el lanzador Justin Verlander encabezan el listado de jugadores estelares que han aplicado para la agencia libre de MLB, en la que buscarán asegurar nuevos contratos millonarios de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas.

Hasta este martes, junto a Judge, DeGrom y Verlander, han aplicado a la agencia libre un total de 140 jugadores, en el que también destaca la presencia de latinos como el puertorriqueño Carlos Correa y el arubeño Xander Bogaerts.

Otros jugadores aún no decidieron si ejercerán las opciones que tienen para continuar con sus equipos, si renegociarán o buscarán otro destino.

Judge, el bateador más codiciado en este proceso, viene de implantar una nueva marca de jonrones en la Liga Americana (62) y de liderar el menor de los circuitos en anotadas (133) y remolcadas (131), mientras bateó para promedio de .311. Rechazó una oferta de siete años y 215.3 millones de dólares de los Yanquis antes del inicio de la pasada temporada, lo que indica que sus estándares están por encima de este monto.

El equipo que pretenda al estelar jardinero derecho deberá estar listo para desprenderse de una gran cantidad de dinero, lo que lo coloca en el rango de los mismos Yanquis, Dodgers de Los Ángeles o Mets de Nueva York, quienes podrían desprenderse de más de 300 millones de dólares para contar con Judge en su alineación.

