Cómo financiar un auto usado

Los autos usados pueden ser muy costosos. Aquí te mostramos cómo financiar tu compra sin pagar más de la cuenta.

By Benjamin Preston

Los autos usados pueden ofrecer grandes ahorros en comparación con los nuevos, pero si necesitas financiar tu compra, es posible que no ahorres tanto como parece a primera vista. Para empezar, el precio promedio de un auto usado es de casi $29,000, mucho más alto que en tiempos previos a la pandemia. Y las tasas de interés para autos usados pueden ser el doble de lo que pagarías por el financiamiento de autos nuevos, que a menudo es subsidiado por el fabricante para hacer que los automóviles nuevos de mayor precio sean más atractivos. Con las tasas de interés en aumento, una tasa más alta podría costarte miles de dólares.

“El precio del auto usado que estás considerando comprar aún puede ser bastante elevado, por lo que es una buena idea evitar la financiación de alto costo y los complementos de los concesionarios”, dice Chuck Bell, defensor de política financiera en CR. “Puede ser mejor organizar tu propio financiamiento o considerar comprar directamente a un vendedor privado, lo que puede ser más complicado pero puede resultar en un mejor precio”.

Los siguientes consejos te ayudarán a evitar errores comunes y pagar más de la cuenta al comprar y financiar un auto usado.

Consulta el historial del vehículo. No querrás estar en apuros por pagar un préstamo si resulta que hay problemas importantes con el automóvil o si el valor de reventa se desploma debido a daños ocultos por accidentes. Los informes del historial del vehículo pueden no indicar inundaciones, colisiones u otros daños, por lo que verificar más de uno para cualquier carro que realmente quieras comprar puede ayudarte a eliminar posibles puntos ciegos. Los informes de CarFax cuestan solo unos pocos dólares, y la Oficina Nacional de Delitos de Seguros ofrece VINcheck de forma gratuita. El Sistema Nacional de Información de Títulos de Vehículos Motorizados también ofrece enlaces a numerosos proveedores de historial de vehículos aprobados. Y siempre haz que un mecánico de confianza inspeccione el vehículo antes de comprarlo.

Verifica tu puntuación de crédito. Ya sea que compres algo nuevo o usado, las mejores tasas de interés generalmente se otorgan a quienes tienen el mejor crédito. Melinda Zabritski, directora sénior de soluciones financieras automotrices en Experian, una agencia de informes crediticios, dice que la tasa de interés promedio para un préstamo de auto usado es del 5.53% para alguien con la calificación crediticia más alta y del 16.85% para alguien con la calificación crediticia más baja. La diferencia entre ambos podría ser un par de miles de dólares en el transcurso de un préstamo tradicional. Es una buena idea revisar tu puntuación de crédito periódicamente para ver si hay áreas que necesitan mejorar. Puedes hacerlo utilizando varios servicios gratuitos de informes crediticios, como annualcreditreport.com, Credit Karma o Experian. Zabritski dice que, en general, las mejores maneras de mantener tu puntuación de crédito en buen estado son pagar las facturas a tiempo y mantener los saldos de tu tarjeta de crédito lo más bajo posible. Experian Boost es un servicio gratuito que puede ayudarte a mejorar tu puntaje de crédito al incluir servicios públicos pagados a tiempo y otras facturas. (Aprende a cómo arreglar tu puntuación de crédito).

Obtén una aprobación previa. Este es un buen consejo para la compra de cualquier automóvil, ya sea nuevo o usado, y es obligatorio si estás financiando la compra de un coche usado de un vendedor privado. Obtener la preaprobación también te ofrece una base desde la cual comenzar y te permite rechazar la financiación de un concesionario si los términos no son favorables. Zabritski dice que no te debes preocupar por hacer múltiples consultas sobre préstamos para automóviles. Es posible que se excluyan de tu informe de crédito de todos modos y, de no ser así, es probable que se cuenten solo como una consulta si se realizan todas dentro del mismo período de 30 días. La mayoría de los concesionarios ofrecerán financiamiento a través de un prestamista externo y proveedores en línea como Carvana y Vroom también ofrecen financiamiento y precalificación en línea fácil. Pero tú puedes obtener una mejor tasa de tu propia institución financiera. Asegúrate de darte una vuelta por las opciones que existen para ver quién tiene las mejores tarifas.

Haz un pago inicial considerable. Pon todo el dinero que puedas pagar cómodamente, dice Bell. Cuanto más pagues por adelantado, menos dinero perderás en los pagos de intereses. Por ejemplo, si pones $3,000 de entrada en un automóvil de $29,000, pagarás un total de $32,341 en un préstamo de 48 meses con una APR del 5.53% (sin incluir el impuesto a las ventas, que varía mucho según el estado y puede agregar miles al precio). Si haces un pago inicial de $5,000, ahorrarás más de $200 durante la vigencia del préstamo. Si comparas cuánto interés generaría tu dinero en una cuenta de ahorros, probablemente sea menos de lo que ahorrarías al hacer un pago inicial más grande.

Evita los préstamos a largo plazo. Un préstamo que dura 60 meses puede mantener tus pagos mensuales bajos, pero pagarás más a largo plazo y probablemente también pagarás una tasa más alta. Usando los números de Navy Federal Credit Union como ejemplo, si financias $23,000 al 5.44% durante 36 meses, la cantidad total que pagarás será de aproximadamente $31,280. Obtener un préstamo a 60 meses incurre en una tasa más alta de 5.74%, y el costo total sería de $32,812, más de $1,500 más que el préstamo a corto plazo. Las posibilidades de que te encuentres “al revés” o que debas más por el automóvil de lo que vale también aumentan con los préstamos a más largo plazo.

Evita los complementos del concesionario. Una vez que hayas acordado un precio, es muy probable que un distribuidor intente presionarte para que compres una garantía extendida. (Algunos te dirán que es necesario para obtener un préstamo, lo que rara vez es el caso). Asegúrate de que la garantía original de fábrica haya vencido antes incluso de considerar la cobertura de garantía extendida (algunos autos usados ​​certificados ya tienen cobertura extendida y es posible que no necesiten más). Como regla general, CR no recomienda comprar cobertura de garantía extendida: a menudo no vale la pena el dinero. En su lugar, mantén un fondo de emergencia para reparaciones de automóvil. Ese dinero puede incluso ganar un poco de interés si está en el tipo de cuenta correcto.

Considera los posibles costos de mantenimiento. Si estás comprando un vehículo más antiguo, definitivamente ahorrarás dinero sobre el precio de un auto nuevo. Pero no te olvides del costo inevitable de las eventuales reparaciones. Consumer Reports aconseja encontrar un modelo recomendado por CR conocido por su seguridad, confiabilidad y gran economía de combustible, lo que puede ayudar a limitar los costos. Puedes encontrarlos utilizando nuestra lista de autos usados ​​recomendados; CR Used Car Marketplace muestra la satisfacción y confiabilidad del propietario directamente en los listados. Todavía es una buena idea elaborar un presupuesto de mantenimiento anual aproximado basado en la edad y las millas del automóvil utilizando el estimador de reparación de automóviles en línea de CR. Luego ten en cuenta eso en tu estimación de pago mensual para ver cuánto dinero ahorrarás realmente comprando usados.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.