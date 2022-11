El róver Curiosity de la NASA descubre un “pato” en Marte

El róver Curiosity de la NASA ha estado en una misión de exploración de Marte desde su aterrizaje en el planeta rojo en 2012 y no solo ha capturado impresionantes instantáneas del planeta estéril, sino que también ha descubierto los posibles signos de que la vida puede haber existido en el planeta.

Aun así, no todo es trabajo serio para el solitario róver. Y es que, entre quienes les gusta adentrarse en todas las imágenes que pone la NASA a disposición del público, se afianza cada vez más el juego de la pareidolia, la tendencia humana a detectar objetos familiares con formas aleatorias, como cuando vemos caras en los enchufes.

Así, ahora podemos dar la bienvenida –aunque todavía no hemos ni siquiera encontrado microbios en Marte– a una adorable roca con forma de pato, que se suma a los hallazgos anteriores de un pez, un gato, un remolino de espaguetis y hasta una puerta secreta.

La nueva imagen de la pareidolia marciana, captada en el 22 de octubre de 2022, ha sido popularizada por Andrea Luck, quien creó una versión coloreada de la roca y quien compartió la divertida formación en Twitter esta semana.

This is a duck shaped rock spotted on Mars a few days ago on SOL 3628 (10/22) by NASA's #Curiosity Rover.

Full size: https://t.co/QKBWzN6ezW#Space #NASA #Mars

©NASA/JPL-Caltech/MSSS/AndreaLuck pic.twitter.com/ifoZt19Tlp

— Andrea Luck (@andrluck) November 8, 2022