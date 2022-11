Kari Lake critica el proceso electoral en Arizona por el retraso en el conteo de las boletas

La candidata republicana para gobernadora de Arizona, criticó a los funcionarios del condado de Maricopa y a todo el proceso electoral del estado porque ha sido un completo desorden y no han terminado de contar los votos de las elecciones del martes pasado.

Kari Lake, quien se ha destacado durante su campaña por apoyar ideas radicales y ser protegida de Donald Trump tuvo una entrevista con Fox News en donde confesó que “está 100 % segura” de que ganará las votaciones para convertirse en la gobernadora de Arizona.

Además la republicana criticó que el proceso electoral en el estado por estar muy desordenado porque no han podido terminar de contar todas las boletas, ya que 275,000 no fueron enviadas por correo porque los votantes no quisieron enviarlas por el Servicio Postal y decidieron entregarlas en persona, situación que ha retrasado el conteo.

“[Esas] son ​​personas que llevaron sus boletas de correo a las urnas el día de las elecciones porque no confían en el correo y no confían en los buzones”, dijo Lake durante la entrevista.

El reportero le preguntó a Lake, quien sería responsable de esta situación que no ha permitido saber hasta el momento quién podría ser la nueva gobernadora y no dudo en señalar a su oponente la actual Secretaria de Estado.

La carrera entre la republicana Kari Lake y la demócrata Katie Hobbs está muy cerrada, según The Asssociated Press, el porcentaje hasta el momento dicta un 50.3 % de Hobbs por un 49.7 % de Lake de lo que llevan contando.

“Solo estamos abajo por unos pocos miles de votos en este momento. Cuando lleguen esos votos, creo que vamos a ver muchas mentes liberales estallar”.

Es importante recordar que Kari Lake había mencionado en varios de sus mítines que no aceptaría ningún resultado si ella no se sentía satisfecha. Además es una de las republicanas que apoyó que las elecciones del 2020 habían sido un fraude.

