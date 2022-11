Norma Palafox se despide: La jugadora del Atlas le dice adiós a la institución rojinegra

La delantera Norma Palafox cerró un nuevo ciclo en su carrera y ahora le tocó decirle adiós a la afición, compañeras y directiva del Atlas, club en el que militó durante el Apertura 2022, después de un exitoso paso por Chivas y Pachuca.

A través de su cuenta de Instagram, la futbolista mandó un emotivo mensaje a quienes la apoyaron durante esta etapa de su carrera.

“Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… Desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer: ¡las quiero mucho! Gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡Gracias!”, expresó Palafox en la publicación que ilustró con una imagen suya vistiendo la camiseta del Atlas y otra junto a todas sus compañeras.

Con el Atlas, Norma disputó 17 partidos, 16 de ellos como titular y cumplió 1,334 minutos, durante los cuales anotó dos goles; este torneo su equipo no pudo clasificar a la Liguilla, ya que no logró quedar entre los ocho mejores durante la fase regular del campeonato.

Por el momento se desconoce cuál será el futuro de la jugadora de 24 años, dado que quedará sin equipo y tampoco se sabe si seguirá dedicándose al balompié, ya que durante el 2019 detuvo su carrera durante un año para dedicarse a otras cosas y luego regresó, así que no podemos descartar esa posibilidad.

