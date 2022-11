“Queremos esa copa y nadie nos la va a quitar”: aficionados mexicanos adaptaron una canción de Morat para apoyar al Tri de cara a Qatar 2022

A 10 días para el inicio del Mundial Qatar 2022 ya las selecciones y los hinchas se están preparando para el certamen ecuménico. A través de la red social TikTok un grupo de fanáticos mexicanos viralizó un video en donde se les ve cantar una adaptación del tema “No se va”, de la agrupación colombiana Morat, pero con la letra enfocada en la selección mexicana.

Este grupo de ocho personas decidió cambiar la letra a este famoso tema para hacerla un himno de apoyo al combinando nacional.

“No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar. Y aunque enfrentamos a Argentina y Carlos Vela ya no está, aun así nos la van a pelar. Los saudíes van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va”, cantan los aficionados en el clip.

@larutadelagarnacha Ahí les va la porra del Mundial!! Venga México 🇲🇽! ♬ sonido original – LaRutadelaGarnacha

El audiovisual ya superó las 2.3 millones de reproducciones; 275,000 likes y más de 70,000 interacciones entre comentarios, compartidos y guardados dentro de la aplicación.

Las reacciones positivas de los internautas no se hicieron esperar en las casi 5,000 respuestas. “Vamos México, hazlo por tus fans que no pierden la fe”; “Casi lloro. Muchos no creen en esta selección, pero saldremos de abajo y haremos el mejor papel de la historia”.

Incluso el streamer Sebas comentó el video. “Vamos México. Felicidades por ese pase a octavos de final”. No obstante, también hubo respuestas de burla y negativas.

“99 % de fe, 1 % de competencia”; “Afición es lo que sobre, equipo es lo que falta”; “jajaja que optimistas estos”, fueron algunas de las interacciones de los usuarios en TikTok.

La selección mexicana de Gerardo Tata Martino dará a conocer su lista oficial de convocados el próximo lunes 14 de noviembre, una semana antes del debut en la Copa del Mundo.

El Tri iniciará su andadura el martes 22 de noviembre ante Polonia en el primer encuentro del Grupo C. Posteriormente se verá las caras con una de las favoritas, la Argentina de Lionel Messi y, finalmente, concluirá la fase de grupos antes Arabia Saudita.

