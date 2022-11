Andrés Guardado confesó sentirse menospreciado en México y le puso fecha a su retiro de la selección

El mediocampista azteca Andrés Guardado jugará en unos pocos días su quinto Mundial con la selección mexicana en Qatar 2022. En una entrevista exclusiva para la plataforma streaming Star + el futbolista reconoció no sentirse valorado por los aficionados de su país natal y sí por los hinchas europeos.

“Lo que sí puedo decir es que a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo. En México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador, de ser futbolista”, dijo.

Retiro

En la entrevista, Guardado aprovechó para tocar otros temas, entre ellos el retiro de la selección y los objetivos del Tri a corto plazo de cara a Qatar 2022.

“No sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo y han sido muchos años. A lo mejor unos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad, sí. Estoy convencido que el último partido que me toqué jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección”, confesó.

Influencia del Tata Martino

El mediocampista del Real Betis de la Liga de España dio mucho valor al ciclo del argentino Gerardo Tata Martino al frente del seleccionado y reconoció que se ha trabajado mucho en los errores del pasado. La confianza hacia el DT es máxima y de su mano esperan poder llegar al tan ansiado quinto partido, algo que ya ha conseguido el estratega cuando dirigía a Paraguay (Sudáfrica 2010).

“Lo que sí creo que el ‘Tata’ nos ha inculcado desde que llegó es este cambio de cómo se consigue, o cómo consiguió él, con una selección muy parecida a la nuestra en ese sentido, el llegar al objetivo. Creo que eso es lo que veo diferente, que tenemos una persona, un líder dentro del equipo que ya sabe lo que es jugar ese quinto partido y sabe lo que es que a lo mejor no seas el favorito, que lo mejor no crean mucho en ti, pero que lo conseguiste, creo que mentalmente al grupo eso le ha calado”, concluyó.

