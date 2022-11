Selección Mexicana tuvo que disculparse con el Wolverhampton por convocar a Raúl Jiménez ante Irak y ponerlo en la banca; alegó velar por su “salud mental”

Luego de vencer por 4-0 a su similar de Irak en el último encuentro amistoso de la selección mexicana antes del Mundial de Qatar 2022, el Tri tuvo que disculparse con el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra por convocar a Raúl Jiménez a sabiendas de que no estaba al 100 % físicamente y no iba a jugar.

Así lo reveló el entrenador interino del club, Steve Davis en una reciente rueda de prensa. “Me enteré después del juego, vi su foto en el banco con su ropa; lo pusieron en el banquillo. No estamos contentos con eso, por cómo se ve desde afuera. Sabemos que no está listo para jugar. Se disculparon por incluirlo”.

“Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar en los encuentros. Dijeron que fue por razones de salud mental que lo pusieron allí”, explicó Davis.

El ariete mexicano arribó a Girona, España, el pasado fin de semana para concentrarse con el Tri bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino y continuar con su proceso de recuperación. Ahora, el atacante volverá a Inglaterra este fin de semana y desde allí esperará su llamado para el Mundial.

Raúl Jiménez es duda para Qatar 2022

La presencia del futbolista no está asegurada del todo. ¿Los motivos? Jiménez ha estado fuera de los terrenos de juego desde el pasado 31 de agosto por una lesión en la ingle. Además, hace días dio una entrevista a la cadena ESPN donde afirmó que estaría dispuesto a hacerse un lado y perderse el certamen ecuménico en caso de no estar al 100 %.

“Sí. Lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo (…) si no me siento bien, me hago a un lado”, declaró.

No obstante, el atacante matizó que el objetivo de Tata Martino es aguantar lo más que se pueda para que Raúl pueda participar con México en la Copa del Mundo. La lista definitiva del estratega argentino se conocerá el próximo 14 de noviembre, una semana antes del debut de México en Qatar 2022 ante Polonia.

