Rubio afirma que “los demócratas estarán más locos” por los resultados de las elecciones

El senador republicano Marco Rubio afirma que el presidente Joe Biden y los demócratas se volverán “más locos” después de frustrar las esperanzas republicanas de una “ola roja” en las elecciones intermedias de este año, ya que tenían el firme propósito de asegurar la mayoría del Congreso.

El senador de Florida derrotó a la candidata demócrata Val Demings el martes, y expresó en entrevista que uno de sus mayores deseos era que los republicanos se hubieran desempeñado tan bien en las elecciones a nivel nacional como lo hicieron en Florida. “Todo esto va a radicalizar aún más a los demócratas”, comentó Rubio a Fox News.

“Ya verás a Biden diciendo que no va a cambiar nada. Piensan [los demócratas] que esto es una afirmación, piensan que lo que pasó en los últimos días porque no los aniquilaron. Es una licencia para que salgan y se vuelvan más locos de lo que nunca han sido”.

Marco Rubio argumentó al mismo noticiero, “todo en nuestra sociedad y cultura está alineado contra los republicanos. Es un milagro que los republicanos ganen en cualquier lugar porque prácticamente los principales medios de comunicación y televisión de Estados Unidos están en nuestra contra”.

A pesar de que los demócratas superaron la mayoría de las predicciones de mitad de período, el senador expresó optimismo sobre las posibilidades republicanas de seguir ganando el control de la Cámara y el Senado cuando se cuenten todos los votos.

“Creo que vamos a ganar la Cámara. Todavía tenemos una oportunidad real [en el Senado], vamos a ganar Nevada. Y creo que Arizona… No sé, es una vergüenza“, expresó el republicano al noticiero.

Para luego continuar con relación al estado: “No tengo nada en contra de Arizona, pero parece que ustedes están informando sobre algún país del tercer mundo que está teniendo una de estas elecciones donde todos los días encuentran nuevas casillas o nuevos votos. No entiendo cómo es esto posible”, apuntó.

Durante un discurso que dio el presidente Biden, celebró que los demócratas no perdieran tantos escaños y que jamás vio lo que prensa tanto mencionó acerca de una “oleada roja”. Además agregó que estas votaciones superaron las expectativas electorales y tuvieron su mejor desempeño en 40 años.

“Aun no conocemos todos los resultados, lo que si sabemos es que la prensa hablaba de una oleada roja, no ocurrió algunos se sorprenderán de mi optimismo inquebrantable, me he sentido bien, pero cada escaño que se pierde duele”, declaró Biden.

“Los demócratas tuvimos una gran noche, perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en ningún otro mandato en 40 años y tuvimos el mejor desempeño con gobernadores desde 1986 y otra cosa que sabemos es que los votantes expresaron claramente sus preocupaciones”, fueron parte de las palabras del discurso del primer mandatario.

Hasta el momento no está definido qué partido controlaría la Cámara y el Senado. El que gane la mayoría de los tres escaños del Senado que aún están en juego Georgia (segunda vuelta), Nevada y Arizona ganaría el control de la Cámara Alta.