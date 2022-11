VIDEO: Dueño del famoso restaurante giratorio de la Ciudad de México agrede a vigilante

En un nuevo incidente de maltrato a trabajadores y de despotismo, un hombre identificado como dueño del Bellini, un restaurante giratorio de la Ciudad de México, agredió física y verbalmente a un empleado del edificio donde se encuentra el establecimiento.

El altercado se originó en las instalaciones del World Trade Center de Ciudad de México cuando la hija del dueño del restaurante, identificado como Nelson Maidens, se negó a identificarse, por lo cual el trabajador le pidió reiteradamente su registro, pero no le negó la entrada.

Luego del incidente entre su hija y el guardia, el dueño y chef del restaurante acudió al lugar y comenzó a insultar al guardia del lugar. En repetidas ocasiones el hombre gritó: “Háblale a tu jefe” mientras jalaba y empujaba al trabajador.

En el video del altercado, también se puede escuchar la voz de una mujer joven (que puede ser la hija), quien asegura haber reportado a guardia que se dirigía al restaurante; sin embargo, el empleado del WTC lo niega rotundamente en reiteradas ocasiones.

Mientras el guardia se mantiene firme y se niega a contactar con su jefe, el dueño del restaurante, enfurece y lo jala, a lo que el trabajador responde: “Oiga, no me toque”, “jamás le dije que no podía pasar” reiteró el trabajador.

Las redes enfurecen

Tras hacerse viral el video, la cuenta en Twitter del restaurante paso de ser pública a privada. Usuarios de Facebook han acusado que en la página del restaurante han sido borrados los comentarios dentro de las publicaciones en las que se los usuarios han compartido el video.

Las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y muchos de ellos comenzaron a defender el trabajo del guardia de seguridad y a repudiar la actitud prepotente que tuvo el dueño del establecimiento.

En las mismas plataformas, muchas personas han acusado que el dueño del restaurante es “racista” y “clasista”, además, también se ha invitado a los consumidores a evitar acudir al establecimiento.

