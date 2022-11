Aislinn Derbez confiesa que quiere seguir disfrutando su soltería: “Puedo divertirme sin compromisos”

Tras divorciarse de Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez ha sido relacionada con otras parejas sentimentales, pero fue a finales de 2021 cuando confirmó su romance con el fotógrafo Jonathan Kubbe, relación que no prosperó, tal como lo reveló en julio de este 2022.

Sin embargo, el amor de pareja es algo que no le llama la atención o al menos por el momento, pues prefiere enfocarse por completo a su hija Kailani y los proyectos profesionales; así lo reveló la actriz durante un reciente encuentro con los medios de comunicación donde aseguró que se encuentra feliz viviendo su soltería.

“¿Cuál romance?, estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, dijo.

Asimismo, durante su paso por la alfombra rosa de un evento que celebra a las mujeres más sorprendentes de diversos ámbitos, Aislinn Derbez abordó varios temas entre los que se encuentran su faceta como empresaria de la cual se siente muy orgullosa, además de otros aspectos de su vida personal y sentimental.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, la hija de Eugenio Derbez aseguró que podría ser hasta el próximo año cuando vuelva a pensar en comenzar un romance, pues actualmente disfruta mucho estar soltera.

“Estoy abierta (al amor) hasta cierto punto porque estoy disfrutando mi soltería demasiado, así que digas ‘cuánto me urge tener novio’, pues no, pero yo creo que el próximo año ya que haya disfrutado mi soltería lo suficiente. En una de esas ya me abro más, pero denme chance, un poquito más de andar ahí soltera, puedo salir, puedo divertirme sin compromisos ¿por qué no?”, explicó a la prensa.

Además, fue cuestionada sobre el comentario que su hermano Vadhir le hizo en una reciente publicación de Instagram en la que apareció posando sin ropa desde la cama, en donde él aseguró que le regalaría una pijama en la próxima Navidad para que ya no ande enseñando de más.

Al respecto, la actriz aseguró que estaría esperando el obsequio de su hermano, además de explicar que tienen una excelente relación por lo que siempre está esperando que le haga un comentario gracioso en sus redes sociales.

“Espero que sí me regale mi pijama de Navidad, que se moche. Vadhir y yo somos como mejores amigos, nos llevamos increíble, siempre nos estamos molestando un poquito y nos llevamos padrísimo. Siempre estoy esperando su comentario divertido en mis fotos”, comentó.

