Así fue el inquietante mensaje en redes del hijo de Maxine Woodside momentos antes de morir

Previo a que fuera anunciada la muerte de Alejandro Iriarte, hijo mayor de la conductora de espectáculos Maxine Woodside, un extraño mensaje llamó la atención de sus seguidores en todas sus redes sociales, donde se despidió para siempre de ellos.

Alejandro agradeció todas las muestras de cariño y la amistad de muchos de sus seguidores, quienes le cuestionaron su decisión e incluso especularon que se trataba de un detox, pues Alejandro era una persona muy enfocada en la espiritualidad.

“A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. A sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. ¡Gracias, mil gracias!”, posteó el fotógrafo de profesión, unas horas antes de que se diera a conocer su muerte.

El posteo sirvió para que sus seguidores y amigos pudieran despedirse del empresario de 55 años, quienes le demostraron su cariño y lealtad como amigo e incluso compartieron planes que se quedaron sin realizarse y experiencias que juntos vivieron.

“Nos quedan excelentes recuerdos tuyos, pues siempre has sido un gran ser humano con un gran carisma y que se gana el cariño de quien conoce, nos duele tu partida, solo tú sabes tus razones y son dignas de respeto, ¡Hasta siempre Bro!”, escribió un usuario, luego de que se diera a conocer el deceso.

Este fue el último mensaje que publicó en su cuenta de FACEBOOK, ALEJANDRO IRIARTE WOODSIDE, hijo de la conductora de radio MAXINE WOODSIDE, donde se despide de sus seguidores. Esto fue hace apenas 6 horas. Lo que ha dado pie a muchas especulaciones sobre su muerte 😱 pic.twitter.com/zmlNURJgE6 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 11, 2022

Llama la atención que algunos usuarios cercanos al fundador de Dream Factory en Grupo Fórmula coincidieron en que Nano, como era llamado de cariño, se despidió de alguna manera de sus personas más cercanas.

“No tengo palabras, me escribiste para decirme que me amabas muchísimo y yo te dije que yo también y que teníamos que vernos y ya no va a ser, no sabes cuánto me duele, no tengo palabras, mi más sentido pésame”, señaló otra usuaria.

Este mensaje se une a otro que Alejandro publicó hace unas semanas en Instagram, donde aseguró que la única certeza es la muerte y añadió que se sentía cansado y desaminado de la vida.

“Lo he dicho muchas veces, la única constante en la vida es el cambio y la única certeza es la muerte”, escribió el hijo de Fernando Iriarte en alusión al crecimiento de sus dos hijos.

Debido a estos mensajes es que los rumores sobre un posible suicidio toman mayor relevancia, aunque la familia y amigos cercanos descartaron por completo el tema y señalaron que se trato de una muerte natural, debido a un padecimiento cardíaco.

