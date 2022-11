El nuevo estofado de res con verduras de Costco está dividiendo opiniones entre consumidores: por qué

Un reciente lanzamiento en el área delicatessen de las tiendas Costco ha causado revuelo en internet. El nuevo estofado de res con verduras Kirkland Signature USDA Choice está dividiendo las opiniones entre los consumidores.

A través de foros de internet como Reddit, algunos clientes han compartido su experiencia con el producto. Mientras algunos lo consideran como una opción de comida “deliciosa”, que ahorra tiempo, otros lo han criticado por “no valer la pena”.

Uno de los mayores puntos de discordia se centra en el precio de $5.99 dólares la libra y entre $33 y $35 dólares por paquete. “Imagina pagar $33 dólares por estofado de res ‘estafa’”, escribió un usuario.

Otro punto que ha causado cierto enfado en algunos consumidores es que no es un alimento listo para servir. El estofado requiere que se cocine a fuego lento y en una olla de cocción. Además, necesita de otros ingredientes y especias adicionales para complementar.

“¡No puedo creer que esto cueste $5.99 dólares por libra y crudo! El precio parece mediocre para un estofado preparado y listo para comer, pero aún requiere de 6 a 8 horas en una olla de cocción lenta”, dijo otro cliente.

Mientras hay usuarios que critican los precios elevados del producto, otros más tienen una visión distinta. “No diría que es tan caro. Vale más de 5 libras de estofado (por paquete entero)”, dijo un miembro de la cadena.

“Son una bendición para mí, una madre trabajadora de dos niños menores de cinco años…Comidas fáciles y rápidas para toda mi familia y no comida para llevar, ¡sí, por favor!”, dijo una usuaria, según declaraciones que recoge el sitio Eat This, Not That.

Además del precio y practicidad, otro tema que entra en debate es el sabor. Varios usuarios dijeron que han tenido que agregar otros ingredientes para sazonar, pero en pocos casos han logrado salvar la degustación.

“Probé este estofado de ternera y no estaba nada bueno. Esa es una lección de vida de $35 dólares”, dijo un usuario. “Agregué judías verdes y champiñones, en mi opinión estuvo bueno”, dijo otro.

Además de este producto, otro que no está recibiendo buenos elogios se encuentra en el área de panadería. Se trata de los Junior Mini Cheesecakes, los cuales han recibido críticas debido a que no incluyen la corteza de galleta, como la receta tradicional.

Otros productos que normalmente son atacados en las redes sociales y foros de internet son las frutas y verduras, debido a su rápida descomposición, los huevos duros Kirkland o el tocino canadiense Jones Dairy Farm. Incluso, algunos clientes más exigentes han criticado el chicken bake debido al aumento de precio y a que consideran tiene menos pollo que antes.

