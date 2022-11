Lanzan al mercado nuevo disco de Juan Gabriel con duetos junto a Ángela Aguilar, Mon Laferte y Danna Paola

Juan Gabriel, famoso cantante, dejó grabadas canciones con varios artistas, según contó su hijo Iván Aguilera. Entre quienes se encuentra Ángela Aguilar, Mon Laferte, Danna Paola, Gloria Trevi y más. Te contamos en dónde podrás escuchar estos éxitos del intérprete de ‘Abrázame muy fuerte’.

Fue en entrevista exclusiva para María Luisa Valdés Doria en donde el hijo de Juan Gabriel contó que su padre estaría muy orgulloso del disco que se realizó con el apoyo de Gustavo Farías.

“Este proyecto es algo de lo que va a estar orgullosa, el maestro Farías hizo un buen trabajo, los artistas ni se diga”, indicó Iván Aguilera.

Al respecto, Gustavo Farías comunicó que el disco se realizó antes de que Juan Gabriel diera su última gira.

“Grabamos los temas de los duetos un mes antes de su gira por Estados Unidos, en junio o julio del 2016 y otras que ya habíamos grabado anteriormente, que veníamos juntando y planeando para realizarlo. La idea era que cuando él se fuera de gira yo me dedicara a producir todos los temas y poder entregar el disco, queríamos entregar el disco en diciembre del 2016”, comentó Gustavo Farías.

Asimismo, Farías aseguró que Juan Gabriel siempre estaba pendiente de lo que estaba sonando y que tenía muchos deseos de cantar con Mon Laferte:

“Estaba muy pendiente de lo que estaba sonando y él siempre quiso, me pedía vamos a grabar con este, con aquel y específicamente y es algo que compartí con ella, con Mon Laferte, me dijo que quería grabar con ella… te estoy hablando del 2015- 2016”, compartió Gustavo Farías.

Sobre el resultado del disco ‘Dúo de tres’, el productor Farías añadió que está seguro que Juan Gabriel se sentiría orgulloso del resultado:

“Estamos cumpliendo la voluntad de él, estamos haciendo lo correcto y lo que él siempre deseó. Yo me siento a gusto y creo que él nos puede oír y está presente”, añadió Gustavo Farías.

Por otro lado, el hijo de Juan Gabriel resaltó que su padre quería trabajar en nuevos géneros. “A él le gustaba todas y a mí me gustan también todas sus canciones, pero yo creo que él quería re-trabajar las canciones que antes cantaba y quería tratar cosas nuevas, nuevos géneros”, mencionó Iván.

Además, informó que él siempre fue honesto con su padre al escuchar los resultados de las canciones: “Era mi papá y me traía al estudio, me ponía una canción nueva que estaba haciendo, me pedía que fuera honesto con él, que si me gustaba como sonaba y esa intimidad de padre e hijo, yo era honesto con él”, dijo.

