Liz Cheney asegura que estas elecciones fueron un claro rechazo a Donald Trump

La representante Liz Cheney se presentó en el evento de la Liga Antidifamación y dio sus primeras impresiones, tras las elecciones de medio término del martes pasado, en donde expresó que la gente se unió para ir a votar porque creen en la democracia por eso hubo una “clara victoria para el equipo normal”, ya que rechazan lo tóxico que incluye al expresidente Trump.

La republicana hizo presencia en la Cumbre Never Is Now sobre antisemitismo y odio de la Liga Antidifamación para dar un discurso en donde también expresó que estas elecciones 2022 demostraron el rechazo hacia el odio y lo tóxico.

“La gente se une para decir: ‘Creemos en la democracia, creemos en defender la Constitución y la República’, y es un verdadero rechazo a la toxicidad, el odio, la virulencia y a Donald Trump”, puntualizó la representante de Wyoming.

Liz Cheney se ha destacado por ser una feroz crítica de Donald Trump por no estar de acuerdo con las ideas que sostiene. La republicana es la vicepresidenta del Comité Selecto que investiga el ataque al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

La hija del exvicepresidente Dick Cheney reveló que estas contiendas que fueron “realmente reñidas” demostraron que en el país repudió los sentimientos antidemocráticos a través de los resultados electorales.

“Simplemente ha habido un reconocimiento real de no minimizamos, nuestros desacuerdos sobre políticas son absolutamente desacuerdos sobre políticas, pero reconocemos que hay algo mucho más grande y más en juego, y tenemos que unirnos para defender los principios democráticos fundamentales, defender el estado de derecho”, expresó.

Dejó en claro que tiene la intención de tratar de dar forma a la próxima sesión del Congreso y detener o tal vez limitar, el alcance de una posible mayoría republicana que no está comprometida con la protección de la democracia.

“Creo que los cambios que estamos viendo en términos de bipartidismo en nombre de la Constitución, por ejemplo, en términos de mi campaña para algunos de mis colegas que resultan ser demócratas, refleja los desafíos y las amenazas que enfrentamos como nación“, compartió.

Liz Cheney dio su apoyo a tres candidatos demócratas a representantes durante sus campañas, Elissa Slotkin de Michigan, Abigail Spanberger de Virginia y Tim Ryan de Ohio, las dos primeras ganaron sus contiendas, pero Ryan perdió ante el republicano apoyado por Trump, JD Vance.

Por este respaldo que dio a los candidatos fue victima de los ataques de algunas personas que se identifican como republicanos, quienes no dudaron en descalificarla y llamarla “fracasada”. Pero ella respondió que son personas honorables y por eso los apoyaba.

“Creo que para mí, así como para mis colegas del otro lado del pasillo, ha habido un reconocimiento real de que no minimizamos nuestros desacuerdos sobre políticas”, argumentó.