Michelle Renaud revela que no ve con un ojo: “El sol me estaba quemando la retina”

Michelle Renaud confesó a sus seguidores de redes sociales que solo podía ver con un ojo y no se había dado cuenta, por lo que ahora tendrá que usar lentes y ser una “cuatro ojos” para evitar que el sol le siga quemando la retina.

La protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision ‘La Herencia’ ha estado envuelta en la polémica en meses recientes debido a sus relaciones sentimentales, destacando el romance con el actor Matías Novoa con quien ya vive bajo el mismo techo e incluso tiene planes de formar una familia. Sin embargo, en días recientes se sorprendió al descubrir que tiene un problema de salud y no estaba enterada, y es que según lo reveló a través de sus redes sociales, solo podía ver con un ojo motivo por el cual ahora será “cuatro ojos”.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz de 34 años compartió con sus 5.2 millones de seguidores que por razones ajenas a ella tuvo que someterse a una serie de estudios en los que le detectaron un padecimiento en los ojos.

“Me checaron los ojos y resulta que no veo del derecho, como siempre veo con los dos no me había dado cuenta. Además de que te acostumbras a ver mal”, escribió junto a una fotografía en la que aparece posando con anteojos, además de mencionar con sentido del humor que ya es “lo que le decíamos antes cuatro ojos“.

La estrella de televisión señaló que enterarse de sus problemas de visión la dejó completamente sorprendida, pero finalmente puede ver gracias a la ayuda de los lentes que tendrá que usar.

“Cuando me pusieron los lentes ufff… ¡veo todo! y al leer no me da sueño porque ya no forzo mi vista y se me cansa”, añadió.

Explicó que los anteojos que utiliza también cumplen la función de protegerla de los rayos del sol. Además, aprovechó su publicación para pedirle a sus fanáticos que acudan con el médico y se revisen la vista para no tener que pasar por complicaciones.

“Me verán con estos lentes que además se oscurecen con el sol porque el sol me estaba quemando la retina… pero mi propósito es decirles que se vayan a checar de la vista para que no lastimen de más sus ojos como yo”, sentenció.

El nuevo look de Michelle Renaud fue expuesto en una serie de fotografías en las que aparece posando junto a Matías Novoa durante un reciente viaje por Nueva York, a donde viajaron y nuevamente presumieron su amor.

