Niurka Marcos responde a sus críticos y hasta insulta a una fanática

Ya ha quedado claro que Niurka Marcos es una de las mujeres del espectáculo más aguerridas cuando se trata de defender sus ideales, así que no perdió oportunidad para hablar claro y fuerte de su noviazgo con Juan Vidal y todos los señalamientos que ha recibido al respecto.

Este jueves a primera hora, ‘la mujer escándalo’ sorprendió con un par de videos dedicados a quienes la han agredido por sus declaraciones sobre el actor y, aunque se le ve de lo más tranquila, en uno de ellos no se midió con sus palabras para dar una estocada más al tema.

“Con un narcisista no funciona así… si lo ignoras lo que él quiere es refugiarse en ese silencio. Al contrario, a un narcisista lo que más le afecta es la exposición y yo dije ‘me vas a odiar hasta la médula’ y es lo que estoy haciendo“, dijo la actriz claramente en honor al dominicano.

Asimismo, Niurka agradeció a la gente que le advirtió sobre la personalidad de Juan Vidal, pero aclaró que ella necesitaba vivir su propia experiencia. De paso aseguró que no le ofenden las críticas y está acostumbrada a recibirlas. “No soy la mujer escándalo por gusto… me han dado más palo que a una mula, estoy acostumbrada y tengo el lomo muy resistente. Lo que ustedes digan no es lo importante y que me ofendan tampoco lo es”, agregó ‘Mamá niu’.

Pero, lo que más llamó la atención es que en ese mismo video, los seguidores le hicieron ciertos comentarios que a la vedette no le parecieron muy amables y los contestó sin pelos en la lengua. Aunque uno de ellos, al parecer, la hizo rechistar al grado de insultarla. “Por qué tan enseñada con él, él ni las fotos ha quitado. Qué tanto te hizo, ¿dejarte?”, escribió la usuaria llamada Ivesola. “No pend*ja, fui yo la que lo dejó”, contestó Niurka junto a unos emoticones de carcajada.

Al igual que Niurka su club de fans parece no temerle a nada y también exhibió a los fans de Juan Vidal que han hecho comentarios contra la cubana. Uno de ellos, por ejemplo, la llamó “bruja y vulgar”, a lo que el club le respondió “qué bueno que ya guardé tu nombre para poder hacer una brujería y que dejen de decir m*m*d*s”.

