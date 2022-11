Embajador de México en Qatar recomienda respetar usos y costumbres durante el Mundial 2022

¿Planeas viajar a Qatar para el Mundial 2022 que comenzará el 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre?… La recomendación principal que el embajador de México en Qatar, Guillermo Ordorica, da a los mexicanos y a cualquiera que vaya a viajar a la justa más importante del fútbol es respetar los usos y costumbres del país.

“Qatar es un país árabe-musulmán, amistoso con una presencia internacional creciente, que está dispuesto a entender las diferencias culturales, pero a la gente le gusta que respeten sus usos y costumbres”, dijo el embajador Ordorica en entrevista con La Opinión.

“Hay que venir con la mente abierta y nosotros estamos aquí para atender a los mexicanos para que se lleven un buen recuerdo de la Copa del Mundo”.

Hizo ver que los mexicanos comparten muchos aspectos con la cultura del país árabe. “Tenemos muchas más cosas en común de lo que la gente pudiera pensar. Los Qataríes son accesibles, abiertos y absolutamente familiares; y ven a México con una gran inquietud intelectual por su cultura, su historia”.

El diplomático dio a conocer que viven alrededor de 550 mexicanos altamente calificados que trabajan principalmente como pilotos, en líneas aéreas, como presidentes de compañías y en empresas privadas.

“Qatar es un país gran productor de gas natural, que recientemente desplazó a Estados Unidos como el primer productor. Tiene una población de cerca de 3 millones de personas que se concentran en la ciudad de Doha, la capital de Qatar, y se espera que lleguen 3 millones de visitantes durante todo el mes que dure el Campeonato del Mundo”.

Dijo que Qatar, ubicado frente al Golfo Pérsico, es un milagro de país. ”Es totalmente plano, de pura arena, que no obstante sus condiciones adversas, se convirtió en un emporio y una ciudad con rascacielos y playas hermosas.

“En el verano, las temperaturas son muy altas, pero no se sienten porque en todas partes hay aire acondicionado”.

Principales recomendaciones del embajador Ordorica al viajar a Qatar:

Traer un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y tramitar antes de ir a Qatar, la Hayya Card, una tarjeta que es un medio de identificación para moverse dentro del país y necesaria para entrar a los estadios.

Ya en el país deben respetar los usos y costumbres locales así como los diversos reglamentos y leyes vinculados con el decoro público.

Es conveniente que las mujeres no usen ropas excesivamente cortas como shorts y minifalda ni escotes pronunciados.

Tampoco son bien vistas las demostraciones públicas de afecto.

No deben consumir alcohol en la vía pública ni se permite el consumo de drogas, lo cual es un tema muy serio. En Qatar van a establecer las fun zones que son lugares donde la gente podrá beber alcohol sin meterse en problemas.

El embajador Ordorica dijo que el pueblo catarí ha construido una ciudad bella, pero cuenta con leyes que se aplican y las personas que nos las cumplan son seriamente penadas.

“Los visitantes al Mundial se van a encontrar con una temperatura muy cómoda de unos 22 grados, y conforme avance el Campeonato, irá bajando”.

Por el idioma no se deben preocupar porque toda la gente habla inglés, y todos los servicios están en árabe e inglés. “Todos los señalamientos y hasta los menús en los restaurantes están en inglés y árabe”.

Por otra parte, mencionó que aunque en cualquier copa del mundo, los precios suben, en el caso de Qatar, hay hospedaje y restaurantes para todos los bolsillos, dependiendo de lo que la gente quiera gastar.

“En Qatar, tenemos restaurantes de comida mexicana con chefs muy talentosos que nos llenan de orgullo; y van más allá del taco y el burrito. Es mucho más. Se come espléndidamente. No olvidemos que la comida mexicana es patrimonio no tangible de la humanidad”.

En cuanto a covid-19, precisó que Qatar se encuentra en el semáforo verde y no hay ningún problema ya que la autoridad de salud monitorea de manera permanente.

“Para entrar al país no se pide ningún requisito como vacunas o pruebas de antígenos o PCR. Covid no es ningún motivo de preocupación en este momento en Qatar”.

Añadió que la mascarilla se usa de manera discrecional sobre todo en el transporte público, pero no es obligatoria.

Reveló que a petición del presidente de México, se estableció el Centro México Qatar 2022 en una zona muy céntrica de la ciudad capital Doha junto al mar, que va a estar operando para proveer servicios de acompañamiento a personas que lp requieran, así como cualquier tipo de apoyo y protección.

“Queremos que la gente se sienta atendida y acompañada”.

El embajador Ordorica dijo que será una experiencia única y un privilegio representar al gobierno de México en Doha.

“Trataré de desplegar mi mejor esfuerzo, pero los invitó a que vengan a Qatar, disfruten y apoyen con la porra más numerosa y entusiasta, pero que a la vez demostremos que sabemos convivir y respetar”.