Google ofrece reembolsos por compras realizadas en Stadia su plataforma de videojuegos

Google anunció que Stadia su servicio de videojuegos cerrará el próximo mes de enero y como parte de su cierre de operaciones la compañía está ofreciendo reembolsos a sus usuarios por la mayor parte de las compras realizadas.

Los reembolsos incluyen tanto los videojuegos comprados desde 2018 hasta las piezas de hardware como los controles, las ediciones especiales de la consola y los paquetes de Play and Watch que eran adquiridos en conjunto con Google TV que fueron adquiridos a través de la Google Store.

Según algunos reportes, los reembolsos comenzaron a producirse a partir del pasado 9 de noviembre y está previsto que concluyan el 18 de enero. Por este motivo alertan a los usuarios para que estén atentos si reciben un correo electrónico de Google en el que informen si han intentado procesar su reembolso.

Los reembolsos también incluirán todas aquellas compras de monedas de juego realizadas a través de la plataforma de Stadia. No obstante, aclaran que las suscripciones a servicios como Stadia Pro no son elegibles para recibir un reembolso, pese a ello los usuarios Pro podrán continuar disfrutando de los videojuegos sin generar cargos adicionales hasta que el servicio sea descontinuado en enero.

“A partir del 9 de noviembre del 2022, Stadia intentará procesar automáticamente los reembolsos de todas las compras de juegos, complementos y cuotas de suscripción que no sean de Stadia Pro hechas mediante Stadia Store. Te pedimos que tengas paciencia mientras nos ocupamos de cada transacción y que no te pongas en contacto con el servicio de asistencia, ya que no podrán acelerar el proceso de reembolso. De todos modos, esperamos procesar la mayoría de los reembolsos para el 18 de enero del 2023”, informó Google mediante un comunicado.

Los usuarios de Stadia deberán tomar en cuenta que se trata de reembolsos de compras efectuadas hasta con tres años de antigüedad, en más de 20 países diferentes. Esto quiere decir que es probable que puedan presentarse inconvenientes con el procesamiento de cada uno de los usuarios. Además hay que considerar que el monto total a ser reembolsado muy probablemente sea de varios millones de dólares pues en este tiempo el servicio logró sumar una cantidad de usuarios nada despreciable.

