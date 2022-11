Critican el look de Michelle Renaud y Matías Novoa en Festival Internacional de Cine de Los Cabos: “Parece que va al mercado”

Michelle Renaud y Matías Novoa volvieron a dar de qué hablar por posar juntos por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, pero lamentablemente en esta ocasión no fue por lo enamorados que lucían, sino por la vestimenta que eligieron para el evento.

Luego de pasar varios días en Nueva York en donde presumieron su amor y compartieron varias imágenes a través de sus redes sociales, los protagonistas de la telenovela ‘La Herencia’ también confesaron durante un reciente encuentro con la prensa que están viviendo la mejor etapa de sus vidas en la que se encuentran muy enamorados y felices, incluso aseguraron que ya “están casados” y pronto podrían dar la bienvenida a su primer hijo en común.

Sin embargo, la pareja asistió este fin de semana al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en donde la película Corazonada en la que ella participa fue presentada por todo lo alto. Pero fue en la postal que compartió la estrella de televisión a través de su perfil oficial de Instagram donde la pareja se llevó una lluvia de críticas por supuestamente ir mal vestidos, pues mientras ella lució un conjunto de dos piezas color arena y sandalias, él optó por un look relajado con jeans, tenis y una camisa de estampado animal.

La imagen terminó dividiendo opiniones, ya que mientras sus verdaderos fanáticos aplaudieron lo felices que se ven, algunos detractores aparecieron para asegurar que eligieron la peor vestimenta para un evento tan importante.

“Pobre chico no tiene estilo para vestir en un evento”, “Ella tampoco, parece que va al mercado”, “Qué mal vestidos”, “Ella nunca se peina”, “¿Y los tacones? La estrella eres tú”, “Oigan pero esa vestimenta muy al estilo dominguera de los dos”, “Muy guapos pero totalmente en fachas”, se lee en la sección de comentarios.

Cabe señalar que el evento se trató de una muestra al aire libre y a pie de playa, motivo por el cual la pareja habría decidido ir con un estilo muy natural perfecto para la ocasión.

En una serie de imágenes compartidas la noche de este sábado 12 de noviembre, Michelle Renaud señaló lo emocionada que se encuentra de poder vivir esta experiencia ya que se trata de su debut en cine.

“Verme por primera vez en el cine con Corazonada que es un peliculón me llena de orgullo“, escribió la actriz. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

