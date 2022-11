David Faitelson recibió dura respuesta de Enrique ‘El Perro’ Bermúdez: “¿Y tú para qué sirves? Eres un estúpido”

Luego de la polémica iniciada por David Faitelson al criticar a Enrique Bermúdez en el programa Tirando la Bola, del comediante Franco Escamilla, ‘El Perro’ le contestó en horas de la tarde de este domingo a través de su cuenta en Twitter.

“Y tú Faitelson, ¿para qué sirves? Solo para hacer polémica barata. ¿Por qué en ESPN Deportes no te ponen a narrar o a analizar un partido? Porque no sabes, eres un estúp***”, escribió en la red social del pajarito azul.

Y tu @Faitelson_ESPN , para que sirves? , solo para hacer polemica barata, porque en @ESPNDeportes , no te ponen a narrar o analizar un partido? .Porque no sabes, eres un estupido!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 13, 2022

En poco más de una hora el tuit llegó a casi 6,000 likes y tuvo algunas reacciones de los internautas. “¡Bien mi perrito! Todos de niños soñamos meter un gol y que tú lo narraras”; “Twitazo”; “‘Perro’, te van a obligar al rato a disculparte”; “Se prendió el cerro. Esto se resuelve arriba del ring”, fueron algunas de las respuestas a la publicación.

En la entrevista de Faitelson con el famoso comediante, el comunicador de ESPN resaltó que pese a Bermúdez desenvolverse en el ámbito del periodismo deportivo, no contaba con las herramientas para ser periodista.

“Lo intentó ‘El Perro’ Bermúdez, pero ‘El Perro’ es bueno haciendo ‘uf, uf y recontra uf’, metiéndole sabor a sus transmisiones pero para todo lo demás, con todo respeto, no sirve para ni madr*s. Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando”, dijo sobre el estilo del narrador.

“Es un narrador histórico, pero no le pidas periodismo porque no es periodista y no le pidas opinión porque no sabe dar opinión ¿no? bueno ¿o estoy diciendo alguna mentira? Por favor”, agregó.

Tanto Faitelson como Bermúdez arrastran una rivalidad desde hace varios años y con diversos capítulos. Todo nació cuando ambos laboraban en las televisoras más importantes de México. El periodista de ESPN incluyó a ‘El Perro’ en una de sus cápsulas de “El Color”, durante un partido entre la selección mexicana y Honduras, pero el contexto ofendió al cronista de Televisa.

Posteriormente ambos se cruzarían en el Estadio de Jalisco y ahí se encararon en los vestidores y tuvieron que ser separados por el entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti para que la situación no llegara a los golpes.

