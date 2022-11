“Él no es periodista, él es un narrador”: David Faitelson lanza picante mensaje a Enrique ‘El Perro’ Bermúdez

El conocido periodista David Faitelson estuvo como invitado en el programa de YouTube de Franco Escamilla “Tirando Bola”, en donde durante una partida de pool se tiene una conversación entre ambas partes. Durante el capítulo, Faitelson se tomó el tiempo para hablar de su colega Enrique ‘El Perro’ Bermúdez, dejando así frases muy directas a en dónde enfatizó que “no vale ni madres” y que “él no es un periodista”.

Durante el episodio, se vio como es que los Faitelson y el comediante Franco Escamilla estuvieron conversando de diferentes temas, en donde el fútbol y otros deportes en general estuvieron siempre en la mesa, algo que se esperaba por la naturaleza del invitado.

Pero la situación llegó a aguas tormentosas al momento de hablar sobre uno de sus colegas, ‘El Perro’ Bermúdez, pues fue ahí donde lanzó picantes comentarios en contra del que ha sido uno de los narradores más conocidos dentro y fuera de México.

“El Perro’ es bueno haciendo el ‘Uf, uf y recontra uf’ y metiéndole sabor a su trasmisiones, pero por lo demás con todo respeto no sirve para ni madres”, dijo el periodista de ESPN mientras Franco Escamilla colocaba cara de asombro.

Posteriormente, tras hacer un pequeño énfasis en una “bronquita” que tuvieron por el comediante, Faitelson explicó como es que considera que “Bermúdez es un muy buen narrador histórico, pero que no se le puede pedir periodismo, porque no es periodista“, mientras que también dejó saber que no se le puede pedir su opinión “porque no saber dar su opinión” dijo el invitado del capítulo recalcando que no está “diciendo una mentira”.

Luego, para finalizar, el mismo Faitelson siguió hablando de ‘El Perro’ Bermúdez, dejando saber que “cree que es parte de la cultura popular del fútbol mexicano, o sea, para que me entiendas, yo no consigo el fútbol mexicano sin ‘El Perro’ Bermúdez, es una voz muy tradicional”, agregó.

“El es una buena persona, nos hemos dado la mano, pero él no es periodista, él no da puntos de vista, él es un gran narrador“, dijo nuevamente durante se disponía a lanzar su tiro correspondiente en la partida de pool.

