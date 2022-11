“Estaba muy dolido por no ganar”: Andrés Lillini habla sobre Dani Alves y su temporada en Pumas UNAM

Tras la salida de Andrés Lillini de Pumas UNAM se pensó que el entrenador dejaría atrás su pasado en la institución felina. Sin embargo, esto no fue así, pues el estratega sigue hablando de su andar en el equipo, y en esta oportunidad, también habló sobre Dani Alves, jugador brasileño que estará en Qatar 2022 y que es la gran figura de la institución de la UNAM.

Algo que fue tendencia durante la temporada regular del Apertura 2022 de la Liga MX fueron los malos resultados obtenidos, es por ello que un jugador de gran nivel con pasado en FC Barcelona, PSG, y más equipos no estaba del todo feliz.

“Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba costumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante” dijo Andrés Lillini sobre Dani Alves en la cadena deportiva ESPN.

Al mismo tiempo, el mismo Lillini se dijo ‘satisfecho’ con el accionar de Alves en el torneo anterior con la camiseta universitaria, aunado a esto, también dejó saber que está muy feliz por su inclusión en el Mundial.

“Satisfecho porque vino a Pumas a cumplir un objetivo, ha jugado. Lo ha hecho bien, contrario a los que dicen cualquier barbaridad. Contento por él porque tiene una edad que podría estar en su casa, pero sigue compitiendo, se enoja, quiere estar y el premio le llegó que es otro Mundial más” sentenció Lillini.

Número de Dani Alves en la temporada anterior

En 12 juegos disputados por el futbolista brasileño, Alves recolectó 1.080 minutos de rodaje dentro de la Liga MX. Además, el exBarcelona también sumó cuatro asistencias a su cuenta personal, la cual no anotó ningún gol a su lista, pero si agregó cuatro tarjetas amarillas.

Cómo quedó Pumas UNAM en el Apertura 2022

Tras 17 juegos, el equipo universitario quedó en la casilla 16 de 18, solo por arriba de Querétaro y Atlas, con 14 unidades, esto debido a que perdió siete, empató ocho y solo pudo conquistar los tres puntos en dos ocasiones.

