Vadhir Derbez narra cómo sucedió el accidente de su padre, Eugenio Derbez: “Estuvo muy denso”

Vadhir Derbez puso fin a las especulaciones en torno al accidente que sufrió Eugenio Derbez el pasado mes de agosto y narró cómo sucedió la dolorosa caída que le provocó múltiples fracturas en el hombro derecho mientras se divertían en un juego de realidad virtual.

El actor y cantante mexicano acudió como invitado al programa de radio ‘La Caminera’ de EXA para hablar del lanzamiento de su tema “¿Qué pasaría?”; sin embargo, ahí habló por primera vez sobre el desafortunado accidente que sufrió el actor Eugenio Derbez a finales de agosto que le ocasionó alrededor de 15 fracturas en un hombro.

Tras ser cuestionado sobre la salud de su padre, Vadhir recurrió al sentido del humor que caracteriza a toda su familia, para responder: “ya aprendió a no volverse a meter conmigo“, haciendo referencia a los rumores que aseguraban él le habría provocado los golpes durante una pelea.

Enseguida dejó las bromas para explicar: “El señor se puso un headsed (gafas de realidad virtual) y creyó que se iba a caer al precipicio y cuando saltó de la tabla (dentro del juego), en vez de entender que estaba en un piso seguro, digamos que en su cabeza dijo: ‘Estoy brincando en una tabla en un rascacielos, voy a brincar de lado como pa’caer’. No sé qué chin$&d*s pasó por su cabeza, pero terminó en el suelo de una manera muy bizarra”.

Confirmando la versión del comediante, Vadhir señaló que lo vio caer “en su hombro con todo su peso”, asegurando que fue como “si hubiera visto a una trucha saltar y caer”.

“Es ahí donde Eugenio Derbez descubrió que no todo es gracia en la vida”. Vadhir Derbez

El hermano de Aislinn Derbez afirma que ahora ya toma todo con sentido del humor porque sabe que su padre se encuentra bien y está en plena recuperación.

“En este momento me rio porque está muy bien, él va mucho mejor, se está recuperando, no soy tan cruel, pero en el momento sí estuvo muy denso“, añadió.

Para después confirmar que sí estuvieron juntos ese día y fue él mismo quien lo trasladó a un hospital para recibir ayuda debido al fuerte dolor que sentía.

“Cuando comenzó con su: ‘¡Ay, mi hombro!’ inmediatamente me dijo: ‘Llévame al hospital’ y le dije: ‘Ok, te dolió, te caíste, pero está bien, no pasa nada, espérate a que se te quite tantito el dolor’ y me dijo: ‘No, escuché los huesos tronar‘. Ahí ya le dije: ‘Vámonos’ y le tocó toda la travesía”, recordó.

