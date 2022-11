Washington reafirma alianza antiterrorista con Estambul tras atentado

Estados Unidos reafirmó su alianza con Turquía para combatir el terrorismo tras el atentado con bomba que causó el domingo al menos 6 muertos y 81 heridos, dos de ellos en estado grave, en la céntrica calle Istiklal en Estambul.

“Estados Unidos condena con firmeza el acto de violencia que tuvo lugar en Estambul, Turquía. Nuestros pensamientos están con aquellos que resultaron heridos y enviamos nuestro más sentido pésame a aquellos que perdieron a sus seres queridos”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

The U.S. strongly condemns the act of violence that took place today in Istanbul, Turkiye. Our thoughts are with those who were injured and our deepest condolences go to those who lost loved ones. We stand shoulder-to-shoulder with our NATO Ally Turkiye in countering terrorism.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) November 13, 2022