AirPods y AirTags: qué pueden esperar los usuarios con la nueva actualización de firmware de Apple

Apple presentó una actualización de firmware de dos de sus dispositivos más vendidos como son los AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro y AirPods Max. La actualización, denominada oficialmente como 5B58, corrige algunos errores que presentaban los audífonos y se suma a una mejora previa que la compañía había implementado, con la que mejoraba la calidad del audio de los audífonos.

Al igual que con el resto de las actualizaciones que reciben este tipo de dispositivos, el usuario no debe realizar ningún paso para que se lleve a cabo el proceso de actualización. Esto es debido a que los audífonos se actualizan automáticamente al estar en un punto cercano al dispositivo al cual se encuentran vinculados.

Esto quiere decir que la instalación del nuevo firmware se produce mientras los audífonos se están cargando y están en el rango operativo del Bluetooth del iPhone, iPad o Mac al que fueron conectados por última oportunidad.

Si bien todo este proceso es automático, en caso de así desearlo el usuario también puede forzar la instalación de la actualización. Para ello debe ubicar los AirPods en su estuche de carga y conectarlos al cargador mediante un cable Lightning, luego verificar que estén conectados a un dispositivo iOS y por último verificar que este cuente con conexión a Internet. En este punto solo resta esperar algunos minutos y el proceso debería completarse sin mayor problema.

Los AirPods no son los únicos dispositivos que recibieron una actualización pues los AirTags también recibieron una mejora de su firmware llamada 2.0.24. No obstante, Apple no ofreció mayores detalles acerca de cuáles son las novedades o mejoras que podrán esperar los usuarios al actualizar sus AirTags.

Por este motivo si bien es recomendable actualizar estos dispositivos de rastreo, es probable que de momento los usuarios no perciban ningún tipo de cambio.

Hay que recordar que la versión actual trajo consigo mejoras de privacidad de forma que los usuarios puedan detectar si están siendo rastreados de manera ilegal con uno de estos dispositivos.

En este caso, los pasos para actualizar los AirTags implican situarlo en una ubicación lo más cercana posible a un iPhone y, al igual que en el caso de los AirPods, esperar a que estos realicen el proceso de actualización de forma automática.

