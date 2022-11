Demi Rose presume sus atributos al modelar un ajustado enterizo con transparencias

Demi Rose sabe muy bien cómo complacer a sus millones de seguidores en Instagram, y ahora compartió un video en blanco y negro que la muestra en la noche y en un balcón, luciendo sus atributos al usar un ajustado enterizo con transparencias y moviendo su cuerpo sensualmente.

Con ese mismo sexy atuendo la modelo e influencer británica mostró a sus fans su nuevo look, con el cabello rojizo. Conocida por viajar alrededor del mundo a lo largo del año, ahora se encuentra en Los Ángeles.

Demi también lució al máximo su retaguardia en varias fotografías que la muestran en topless y recostada boca abajo en un río de Costa Rica. Las imágenes encantaron a sus fans, y llevan hasta el momento más de 470,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

También te puede interesar:

-Demi Rose expone sus curvas en un ajustado vestido rojo, al disfrazarse como Jessica Rabitt

-Demi Rose expone sus glúteos mientras recibe un masaje reafirmante