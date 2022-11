Demi Rose expone sus curvas en un ajustado vestido rojo, al disfrazarse como Jessica Rabitt

Demi Rose ha deleitado a sus millones de seguidores en Instagram con fotografías que la muestran luciendo dos sexys disfraces para Halloween: el primero fue un ajustado vestido rojo con el que la influencer se dejó ver como el personaje Jessica Rabbit, de la película de Disney “Who framed Roger Rabbit”. El mensaje que ella escribió junto a las imágenes fue: “No sabes lo difícil que es ser una mujer y lucir como yo”.

En otro clip la bella modelo inglesa aparece enmascarada, caminando como si se encontrara en una pasarela, usando ceñidos pantalones y un corset que complementaron a la perfección su segundo disfraz, mostrándose como Gatúbela. El texto que escribió fue precisamente un diálogo de ese personaje: “Los gatos vienen cuando lo sienten. No cuando se les dice”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Hace algunos días Demi hizo un viaje a Costa Rica, compartiendo en su cuenta de Instagram muchas fotos en las que aparece luciendo sus atributos y con un paisaje selvático como fondo. Ella posó de espaldas y en topless, usando unos shorts cacheteros que tienen escrito la frase “pura vida”. Además se dejó ver cuando desayunaba, usando una bata blanca que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

