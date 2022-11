“Hay que ser realistas”: Selección de Argentina no es la favorita para levantar la Copa del Mundial Qatar 2022 según Lionel Messi

Sin dudar podemos decir que el delantero argentino Lionel Messi es uno de los más queridos dentro del mundo del fútbol, esto debido a sus buenas actuaciones dentro de la cancha con el FC Barcelona en el pasado, al igual que en el PSG en estos momentos.

Además, el mismo estará en lo que puede ser la quinta participación en el Mundial Qatar 2022, algo que otros jugadores también pueden hacer, pero el mismo habló y afirmó, con vistas a la cita que tendrá en Qatar, que “no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer” que los alibicelestes son “los favoritos”, y que “hay que ser realistas e ir paso a paso”.

Así lo afirmó el jugador del equipo francés en una entrevista en el espacio ‘Universo Valdano’ de Movistar+, en el que Messi consideró que “cualquier selección es complicada, sea cual sea el nombre”. “Son difíciles de ganar. No tuvimos muchos choques contra equipos europeos tampoco. Creo que llegamos en un buen momento, pero no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos los favoritos y vamos a salir campeones”, explica el delantero del PSG.

Además, el mismo explicó como hay que ser realistas e ir paso a paso, dejando toda la presión de la Copa en los hombros de Francia, equipo que ha tenido muchos lesionados, pero que sigue siendo uno de los favorito según ‘La Pulga’.

“Hay que ser realistas e ir paso a paso. Creo que Francia, aunque tuvo jugadores lesionados, tiene un potencial terrible, tiene muchísimos jugadores y tiene un entrenador que lleva muchísimo tiempo con un mismo grupo. Ya ganó pasó por un Mundial y lo ganó”, agrega Messi.

En la misma entrevista, el argentino dejó claro que el objetivo de su selección es “empezar ganando el primer partido” porque “no es lo mismo ir al segundo con la obligación de ganar a México que ya con tres puntos en el bolsillo”.

Argentina, tendrá una fase de grupo ante Arabia Saudita, México y Polonia; siendo el primer juego ante Arabia el domingo 20 de este mismo mes a las 14:00 ET y 12 M PT. Posteriormente, jugará ante El Tri el sábado 26 de noviembre a las 16:00 ET y 14:00 PT. Para finalizar su fase de grupo, cerrará ante Polonia el 30 del mes a las 16:00 ET y 14:00 PT.

