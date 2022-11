Natti Natasha luce su retaguardia al modelar un conjunto de top y leggings negros

Natti Natasha demostró que también le gusta tomarse selfies, pues a través de sus historias de Instagram compartió una imagen en la que aparece sentada y de espaldas, usando un ajustado conjunto de top y leggings de color negro con el que lució su retaguardia.

La reguetonera de 35 años continúa promocionando su sencillo “Lokita”, y ahora lo hizo al acudir al programa de televisión “Mira quién baila: all stars” como invitada especial, presumiendo su figura en un body negro que complementó con un largo abrigo de látex.

A Natti también le gusta mucho usar prendas de color rosa, y en una de sus recientes publicaciones de esa red social (con la que lleva más de 358,000 likes) ella aparece en el pasillo de un hotel, usando un top abotonado y unos jeans holgados que hasta dejaron ver parte de su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

También te puede interesar:

-Usando un enterizo rosa Natti Natasha sube la temperatura al hacer un sensual baile

-Natti Natasha luce sus piernas y posa en cuclillas usando botas altas